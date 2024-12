A- A+

réveillon Virada Recife 2025: prefeitura detalha novo esquema de fiscalização; confira a programação Atuam, ao todo, 4,5 mil profissionais de 12 secretarias para realização do Réveillon, com ações de saúde, cidadania e segurança para a população

Em preparação para a Virada Recife 2025, evento que marca o Réveillon da Capital pernambucana, a prefeitura da Cidade detalhou como vão ser as operações para os quatro dias de festa, entre 26 e 31 de dezembro.

Ao todo, serão destacados 4,5 mil profissionais para que os festejos aconteçam da melhor forma possível, inclusive com um novo esquema de fiscalização da festa. A expectativa é reunir, pelo menos, o mesmo público da última virada, quando circularam 3 milhões de pessoas nos dias de festa.

"Mais uma vez a gente está investindo forte no Réveillon da nossa cidade. Vão ser mais de 4,5 mil profissionais trabalhando incansavelmene para garantir o sucesso do evento, assim como fizemos na Virada de 2023 para 2024", afirmou o chefe do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares.

Atuam, ao todo, 12 secretarias para realização da festa. Dentre as principais ações, estão serviços de saúde e cidadania para a população.

Além disso, também estão marcadas mudanças no trânsito da Capital em pontos estratégicos da festa, intensificação da segurança e mais uma edição do Expresso Réveillon, ônibus fornecido pela prefeitura para facilitar o deslocamento para o polo da Virada Recife 2025, na orla da Praia do Pina, Zona Sul da Cidade.

Novo método de fiscalização

Nos serviços de segurança, o Centro de Operações (COP) vai atuar presencialmente, durante os quatro dias, numa sala montada na área do evento. Serão usadas ferramentas, como a central de drones, o painel online de acompanhamento das ocorrências e a central de videomonitoramento em pontos estratégicos.

Está previsto, também, um novo método de fiscalização das áreas da festa. De acordo com o COP, 180 câmeras serão distribuídas em 64 pontos estratégicos na orla da praia. O centro vai fazer o controle e a coordenação dos equipamentos para entregar as imagens às viaturas e ao efetivo que estiver nas ruas em tempo real.

"Estamos lançando um método de monitoramento específico para grandes eventos, por um meio de inovação da Prefeitura do Recife. Estamos testando e prototipando essas 180 câmeras para a orla ficar totalmente monitorada, e a gente vai acompanhar em tempo real dentro do nosso Centro de Operações para atestar a eficácia dos serviços prestadsos", afirmou o chefe do COP, Anderson Soares.

Chefe do Centro de Operações do Recife, Anderson Soares | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Mudanças de trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou também um esquema especial de trânsito, que vai funcionar a partir do dia 26. Com isso, a circulação de veículos na avenida Boa Viagem - entre a rua Pereira Costa e o início da avenida Antônio de Góes, na altura do JCPM Trade Center - será bloqueada das 14h até as 6h da manhã seguinte, durante os quatro dias de festa - 26, 28, 29 e 31.

Nesse período, os condutores que vêm pela avenida Boa Viagem deverão girar à esquerda na rua Pereira Costa, depois à direita na avenida Conselheiro Aguiar para seguir no sentido Centro.

No trecho entre a rua Pereira da Costa e a avenida Antônio de Góes, será proibido parar e estacionar durante o período de interdição. O perímetro também engloba as ruas Capitão Rebelinho, Eduardo Jorge e Comendador Moraes, além da avenida Conselheiro Aguiar.

Haverá, ainda, o desvio na avenida Herculano Bandeira para a avenida Domingos Ferreira. Já a rua Capitão Rebelinho, nas proximidades da Herculano Bandeira, ficará disponível exclusivamente para acesso de moradores da região e serviços de utilidade pública.

Virada Recife na orla da praia do Pina | Foto: Donda/PCR/divulgação

Estacionamento

A CTTU orienta a população para que chegue cedo à festa, a fim de evitar retenções. Os condutores também devem estar atentos à sinalização que proíbe estacionamento e à orientação dos agentes de trânsito.

A fiscalização será rigorosa, e o veículo flagrado estacionado em local proibido, sobre calçadas ou em fila dupla, corre o risco de ser rebocado. Já o motorista pode receber multas entre leve, média e grave, no valor de R$ 88,38 (três pontos na CNH), R$ 130,16 (quatro pontos na CNH) ou 195,23 (cinco pontos na CNH).

De acordo com a presidente da CTTU, Taciana Ferreira, deverá ser montado um esquema especial para táxis e motoristas por aplicativo.

"Vamos ter um ponto específico para táxi, na avenida Antônio de Góes, para facilitar o acesso ao táxi. Isso também vai valer para quem quiser chamar um veículo por aplicativo, que vai ter um ponto especial entre a avenida Conselheiro Aguiar e a Antônio de Góes", começou. "Bom também ressaltar que as pessoas se atentem às proibições de estacionamento, e que se programem para o deslocamento. De preferência, usem esses serviços do Expresso Réveillon, aplicativos e táxis para que a gente possa facilitar a ida e vinda das pessoas", completou.

A CTTU ressalta, ainda, a importância da segurança viária. Dicas como se vai dirigir, não beba, e respeite os limites de velocidade são fundamentais para evitar sinistros de trânsito.

Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar a autarquia pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

Presidente da CTTU, Taciana Ferreira | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Expresso Réveillon

Em parceria com o Grande Recife Consórcio de Transportes, o Expresso Réveillon vai funcionar nos quatro dias do evento, nos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna. Excepcionalmente no dia 26, por conta do show de Roberto Carlos, será oferecida também uma edição especial no Geraldão, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da Cidade.

Nesses locais, será possível pegar um ônibus rumo ao polo da festa. Os motoristas podem deixar os carros nos shoppings e pagar R$ 15 pela pulseira de ida e volta. Os pagamentos poderão ser realizados através de Pix, Cartão de Débito e Cartão de Crédito. Cada shopping poderá cobrar a tarifa de estacionamento.



Saúde

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) vai estar presente na orla para oferecer assistência médica de urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas, nos diferentes níveis de complexidade. O atendimento vai ser sempre das 19h até uma hora após o final dos eventos.

Ao todo, será uma média de 50 profissionais envolvidos por plantão, além de quatro Unidades de Suporte Básico (duas ao lado do PMA e duas nas extremidades do evento), e mais nove motolâncias, para que o atendimento seja o mais breve possível. Para essa e outras localidades, o plantão continua funcionando por meio do 192.

A Saúde Mental irá realizar atividades como substituição de garrafas de vidro por garrrafas plásticas, distribuição de preservativos e orientações gerais para redução de danos.

Equipes da Vigilância Sanitária (Visa Recife) farão fiscalizações referentes às boas práticas de manipulação de alimentos nos estabelecimentos formais e informais, com o objetivo de evitar surtos alimentares. Denúncias poderão ser feitas à Ouvidoria Municipal de Saúde, tanto pelo 0800-281-1520 quanto via ConectaZap da Prefeitura (81-99117-1407).

Já a Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat Recife) estará junto com a Vigilância Sanitária do Recife, também fiscalizando e fornecendo orientações referentes à Saúde e Segurança do Trabalhador nos estabelecimentos formais e informais. O objetivo é evitar riscos de possíveis acidentes de trabalho.

Controle urbano e proibições

A Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) terá 280 servidores trabalhando em três turnos para garantir o ordenamento da área onde serão realizados os shows, bem como no entorno.

Serão instalados, ao todo, 15 pontos de barreiras com equipes fixas realizando a fiscalização integrada com a Guarda Municipal do Recife e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

É importante a conscientização da população para as regras sobre o que será permitido e proibido no local durante a festividade. No dia 26, abertura do Réveillon com o Rei Roberto Carlos, será excepcionalmente permitida a entrada de cadeiras na área do show. A medida não vale para os demais dias, quando o público estará todo em pé.

Durante os dias de show, também será proibida a entrada de coolers no local das apresentações. Essa vedação atende a uma recomendação da PMPE, que denota que esses equipamenos podem ser usados como armas em eventuais brigas. Bolsas térmicas, no entanto, são liberadas.

Qualquer recipiente de vidro também é proibido e será apreendido na entrada. O mesmo vale para ombrelone, toldos, cercados ou quaisquer equipamentos que denotem instalação ou demarcação de espaço. Fogos de artifício também não são liberados.

Também serão oferecidos serviços da Guarda Civil Municipal do Recife, que vai prestar orientações à população em patrulhas a pé nos dias de festa. Já a Secretaria da Mulher, em apoio com a equipe da Brigada Maria da Penha, vai oferecer acolhimento inicial das mulheres vítimas de violência no local.

Programação da Virada Recife 2025

Roberto Carlos é atração da festa | Foto: Caio Girardi/Divulgação

A Virada Recife 2025 vai acontecer nos dias 26, 28, 29 e 31 de dezembro. Além de ser a edição com mais dias de festa, o Réveillon também vai ter recorde de investimento, R$ 7 milhões.

O principal polo de festividades vai receber em 19 grandes artistas, numa mistura das culturas pernambucana e nacional.

Dentre as principais atrações estão Roberto Carlos, Claudia Leitte, Alceu Valença, Alok, Nattan, Jorge & Mateus, Almir Rouche e Henry Freitas. Para receber o público com tranquilidade, os portões serão abertos a partir das 17h nos dias 26, 28 e 29 de dezembro. No dia 31, a abertura está programada para as 19h.

Confira, abaixo, a programação completa da Virada Recife 2025.



Quinta-feira - 26 de dezembro

- Roberto Carlos

Sábado - 28 de dezembro

- Cláudia Leitte

- Alceu Valença

- Priscila Senna

- Raphaela Santos

- PV Calado

Domingo - 29 de dezembro

- Jorge e Mateus

- Xand Avião

- Henry Freitas

- Pablo

- Guilherme Ferri

- Letícia Bastos

Terça-feira - 31 de dezembro

- Nattan

- Alok

- Almir Rouche

- Juciê

- Matheus Moraes

- Patusco

