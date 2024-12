Virada Recife 2025: show de Roberto Carlos terá esquema de transporte especial no Geraldão

A- A+

Em preparativos para a Virada Recife 2025 e para o show da principal atração, Roberto Carlos, no dia 26 de dezembro, a prefeitura montou um esquema especial de caravanas. Isto porque a expectativa é atrair diversos turistas em busca de ver o "Rei" no Réveillon da capital pernambucana.

Além disso, também será oferecida uma edição especial do Expresso Réveillon, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. A linha de ônibus é oferecida pela prefeitura todos os anos em pontos estratégicos com destino ao polo principal. Neste ano, a ação também vai estar disponível nos shoppings Tacaruna, RioMar e Recife.

Como vai funcionar

O serviço especial de caravanas vai funcionar apenas no dia 26, até às 2h da madrugada do dia 27. Por ele, os fãs de Roberto Carlos de outra cidade vão poder estacionar seus veículos no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, de forma gratuita. São ofertadas, ao todo, 150 vagas.

"Em breve a prefeitura vai divulgar o período de cadastro na plataforma Conecta Recife. Vamos trazer esse estacionamento para o Geraldão para não congestionarmos as proximidades do local da Virada", afirmou o chefe do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares.

Para os cadastrados, a prefeitura vai disponibilizar o Expresso Réveillon Geraldão, que vai partir do ginásio ao Pina. A passagem vai custar R$ 15 pela pulseira de ida e volta.



Apenas no dia 26, por conta do show, também será permitido levar cadeiras para a orla.



"Diante do público esperado para o show de Roberto Carlos, que geralmente é mais idoso, com maior dificuldade de mobilidade, a gente está deixando que, excepcionalmente nesse dia, as pessoas possam levar suas cadeiras. Vale também ressaltar que o nosso espaço PCD vai ter 50 vagas para pessoas com deficiência e mais 50 para acompanhantes", explicou o chefe do COP.

Programação da Virada Recife 2025

A Virada Recife 2025 vai acontecer nos dias 26, 28, 29 e 31 de dezembro. Além de ser a edição com mais dias de festa, o Réveillon também vai ter recorde de investimento, R$ 7 milhões.

O principal polo de festividades vai receber em 19 grandes artistas, numa mistura das culturas pernambucana e nacional.

Dentre as principais atrações estão Roberto Carlos, Claudia Leitte, Alceu Valença, Alok, Nattan, Jorge & Mateus, Almir Rouche e Henry Freitas. Para receber o público com tranquilidade, os portões serão abertos a partir das 17h nos dias 26, 28 e 29 de dezembro. No dia 31, a abertura está programada para as 19h.

Confira, abaixo, a programação completa da Virada Recife 2025.



26 de dezembro

- Roberto Carlos

28 de dezembro

- Cláudia Leitte

- Alceu Valença

- Priscila Senna

- Raphaela Santos

- PV Calado

29 de dezembro

- Jorge e Mateus

- Xand Avião

- Henry Freitas

- Pablo

- Guilherme Ferri

- Letícia Bastos

31 de dezembro

- Nattan

- Alok

- Almir Rouche

- Juciê

- Matheus Moraes

- Patusco

Veja também

CICLONE Ciclone em ilha francesa pode ter deixado centenas de mortos, dizem autoridades