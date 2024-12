A- A+

RECIFE Natal 2024: Ciclo natalino da Prefeitura do Recife apresenta mais 64 atrações até o domingo (29) Bois, orquestras e muitos pastoris tingirão a cidade com o azul e o encarnado da cultura popular nordestina entre os próximos dias 20 e 22, 27 e 29, numa festa gratuita e aberta a todos os públicos, espalhada por seis polos

Depois de espalhar mais de 60 atrações por toda a cidade, desde o início do mês de dezembro até o último domingo (15), o ciclo natalino da Prefeitura do Recife seguirá convidando a cidade a brincar e embalar, com os ritmos, cores e forças dos mais autênticos folguedos da cultura popular nordestina, as esperanças que estão sendo preparadas para o ano novo.

Até o próximo domingo (29), mais 64 apresentações espalharão acordes e alegrias nos seis polos da festa: Avenida Rio Branco, Rua da Aurora, Segundo Jardim, além dos parques Dona Lindu, da Tamarineira e das Graças.

Só neste fim de semana, da sexta (20) até o domingo (22), serão 28 apresentações. A programação começa na Avenida Rio Branco, que terá, excepcionalmente, a grade de atrações reduzida neste fim de semana, para viabilizar os ensaios do Baile do Menino Deus, antiga e comovida tradição natalina recifense, que se confirma nos próximos dias 23, 24 e 25, no Marco Zero, às 20h.

No último fim de semana de 2024, da sexta (27) ao domingo (29), a programação natalina, oferecida pela Secretaria de Cultura e pela Fundação de Cultura Cidade do Recife, apresentará as derradeiras 36 atrações, entre bois, orquestras e muitos pastoris, tingindo a cidade com o azul e o encarnado do ciclo.

Réveillon - Para receber 2025 com mais acordes e novas alegrias, a Prefeitura do Recife montará ainda três palcos, no Ibura, na Lagoa do Araçá e no Morro da Conceição, além da já anunciada festa na orla de Boa Viagem.

O ciclo natalino só encerra no dia 6 de janeiro, com a cerimônia da Queima da Lapinha, que consagra ao fogo votos e auspícios de brincantes e públicos da cidade, abrindo alas para os preparativos e festejos de Momo.

Confira a programação completa do Ciclo natalino da Prefeitura do Recife para o Natal 2024:

Sexta-feira (20)

Rio Branco

17h - Orquestra Multshow - Bandinha Natalina

18h - Orquestra 90 Graus

Sábado (21)

Rio Branco

16h - Bandinha Independente do Ibura

17h - Orquestra, Forrozão e Banda Só Mulheres

Rua da Aurora

16h - Pastoril Estrelas do Recife

16h40 - Coral Ecos da Alma

17h30 - Balé Brilhart

18h20 - Pastoril Sonho de uma Adolescente

19h - Boi Mimoso no Natal

Domingo (22)

Rio Branco

16h - Orquestra do Maestro Gerson Jr - Natal da Compreensão

17h - Boi Treloso do Recife

Parque Dona Lindu

16h - Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda

16h40 - Pastoril Profano Misto do VelhoTabica

17h20 - Boi da Mata

18h - Pastoril Estrela Celeste

Segundo Jardim

16h - Bandinha Natalina Sonatas de Natal - Natal de Fé e Esperança

16h50 - Pastoril Luz do Amanhecer

17h30 - Boi Malabá

18h10 - Pastoril Estrela de Belém

Parque da Tamarineira

15h20 - Pastoril Brincantear

16h - Balé Deveras - Brinquedos e Brincantes do Deveras

16h50 - Pastoril Estrela Brilhante

17h30 - Guerreiro Sol Nascente

18h10 - Cia PE-Nambuco de Daça - Pastoril Divinas Pastoras

Parque das Graças

16h - Pastoril Viver a Vida 3ª Idade

16h40 - O Natal do Boi D’Loucos

17h20 - Associação Esportiva Cultural Sereias Teimosas

18h - Velho Catuaba e suas Queridas Pastoras

Sexta-feira (27)

Rio Branco

17h - Orquestra J. Júnior - Bandinha Natalina

18h - Cavalo Marinho de Mestre Batista

18h40 - Pastoril Lindas Ciganas

19h20 - Balé Deveras - Brinquedos e Brincantes do Deveras

20h10 - Grupo Matulão - Bumba meu Boi Bumbá

Sábado (28)

Rio Branco

15h - Ninho e sua Orquestra Natal para Todos

16h - Zé Tamanquinho

17h - Culturalizando o Natal

17h50 - Cia PE-Nambuco de Dança - Pastoril Divinas Pastoras

18h30 - Ciranda Dengosa

19h10 - Coral Edgard Moraes

Rua da Aurora

16h - Pastoril Esperança

16h40 - Boi Manhoso

17h20 - Natal dos Brincantes - Jornadas do Sentir

18h10 - Pastoril Vovó Alzira

Domingo (29)

Rio Branco

16h - Orquestra Brasileira do Recife

17h - Associação Esportiva Cultural Sereias Teimosas

17h40 - Reisado Imperial

18h20 - Boi Malabá

19h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada

Parque Dona Lindu

16h - Pastoril Estrelas do Recife

16h40 - Cia Trapiá de Dança

17h20 - Pastoril Giselly Andrade

18h - Bandinha Natalina Ana Lima

Segundo Jardim

16h - Pastoril Brincantear

16h40 - Boi Mirim de Água Fria

17h20 - Pastoril Nossa Senhora do Rosário

18h - Perigosas Pastoras

Parque da Tamarineira

16h - Pastoril Menino Jesus da Vovó Bibia

16h40 - Culturalizando o Natal

17h30 - Pastoril UR 3 do Ibura

18h10 - Pastoril Campinas Alegres

Parque das Graças

16h - Pastoril Luz do Amanhacer

16h40 - Grupo Cultural Recifogosas e Mateus e Catirina

17h30 - Orquestra Riviera do Recife

18h20 - Pastoril Estrela Dourada

