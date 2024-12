Natal 2024: Jaboatão dos Guararapes inicia programação natalina neste sábado (22)

A- A+

O Natal da cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), terá celebrações religiosas e atrações culturais, nos dias 21, 22 e 23, na área externa da Casa da Cultura, em Jaboatão Centro.

A programação soma-se a um mês inteiro de agenda natalina, promovida pela gestão do prefeito Mano Medeiros e pelo programa de doações e voluntariado Amor por Jaboatão, coordenado pela primeira-dama do município, Andrea Medeiros.

Natal de Jaboatão dos Guararapes

As atrações do sábado (21) começam às 18h, com a Companhia de Dança Valdeck Farias. Às 19h, o cantor Condinho comanda a parte musical. Às 21h, será a vez do cantor Telmo Santiago. E encerrando a noite, às 23h, a banda Labaredas se apresenta.



No domingo (22), para a diversão da criançada, a festa inicia às 18h, com a atração Boneca Encantada. Às 20h, o cantor e compositor Marcelo Pernambucano alegra o público com o seu som.



Na segunda-feira (23), às 19h, será celebrada a Missa de Natal, no estacionamento da Casa da Cultura. Às 21h, o Padre João Carlos fará uma apresentação com muita emoção e fé.



Para garantir que os munícipes possam aproveitar com tranquilidade toda esta programação, cada dia de evento contará com uma equipe de guardas municipais e agentes de trânsito. Os agentes também irão monitorar a rua Visconde do Rio Branco e a avenida Barão de Lucena, a fim de dar fluidez e ordenar o trânsito. A festa também terá o apoio da Polícia Militar.



Caravana Natal Solidário

A Caravana Natal Solidário também fará a alegria da criançada durante o final de semana. No sábado (21), o Papai Noel, a Mamãe Noel e sua turma estarão na Praça do Coreto, em Jaboatão Centro, a partir das 17h. No dia seguinte, o domingo (22), será a vez da zona rural do município receber a Cantata e a Caravana de Natal, com programação a partir das 16h.

