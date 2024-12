Cantata de Natal da Igreja Assembleia de Deus enfatiza Jesus como "a Graça Divina"

A- A+

Evento esperado e prestigiado, todos os anos, a tradicional Cantata de Natal da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco (IEADPE) acontece na noite em que se comemora, simbolicamente, o nascimento de Jesus Cristo, na próxima quarta (25), às 19h.

A 16ª edição, que tem como tema “Jesus, a Graça Divina”, acontece no Templo Central da igreja liderada pelo pastor Ailton José Alves, na Avenida Cruz Cabugá, 29, em Santo Amaro, no centro do Recife. A igreja comporta até 4 mil pessoas sentadas.

Transmissão

O evento será transmitido de forma simultânea pelas plataformas da IEADPE. Na televisão, a cantata deve ser acompanhada pela Rede Brasil TV, no canal 14.1.

No rádio, o evento será transmitido pela Rede Brasil Rádio, 93,3 FM. Já no YouTube, será possível assistir pelos canais da Rede Brasil Rádio, Rede Brasil Oficial e Rede Brasil Live.

Outras cantatas natalinas em igrejas evangélicas

• Igreja de Cristo no Brasil (Sede)

Data: 22 e 23 de dezembro, às 19h; 24 de dezembro, às 20h

Endereço: Rua dos Craveiros,



• Igreja Cristã Dokmus

Data: 20 de dezembro, às 19h

Endereço: Rua Professor Aurélio de Castro Cavalcanti, 523 – Setúbal

• Nova Igreja Batista do Cordeiro

Data: 21 de dezembro, às 19h

Endereço: Av. General San Martin, 835 - Cordeiro

• Sara Nossa Terra

Data: 22 de dezembro, às 18h

Endereço: Rua Alemanha, 105 – Imbiribeira

• Igreja Batista Shalon Recife

Data: 22 de dezembro, às 17h

Endereço: Av. Caxangá, 5073 – Várzea

• Igreja Luterana de Pernambuco

Data: 24 de dezembro, às 19h

Endereço: Rua Desembargador Motta Jr., 45 – Casa Amarela.

