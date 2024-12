Fiscalização do BPRv intensifica segurança nas estradas de Pernambuco, durante viagens de Natal

A- A+

Para agilizar, proporcionar melhor fluidez no trânsito, e, ao mesmo tempo, segurança para motoristas e condutores, durante as viagens do período natalino, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) iniciou, às 5h desta sexta-feira (20), um trabalho de fiscalização nas rodovias estaduais de Pernambuco. Este é o período em que muita gente se desloca para as praias ou municípios da Região Metropolitana, ou interioranos para aproveitar os festejos.

A tenente Elizângela Cazé, oficial de relações públicas do BPRv, que esteve presente na blitz da PE-001, no Complexo de Salgadinho, no sentido Recife-Olinda, detalhou à reportagem da Folha de Pernambuco que a corporação intensificou os trabalhos, tanto nos litorais Norte e Sul como no Interior do Estado.

A tenente Elizângela Cazé é oficial de relações públicas do BPRv | Foto: Davi Queiroz/Folha de Pernambuco

“O motorista deve lembrar de revisar o veículo, ao sair de casa. Ele deve verificar freios, pneus, ver se o estepe está calibrado, caso haja necessidade de troca. Todos os componentes do veículo devem estar com o cinto de segurança devidamente afivelados. Se for transportar crianças, lembrar que quem tem até 1 ano deve andar com o ‘bebê conforto’. As de até 4 anos devem andar na cadeirinha. Já de 4 a 7 anos e meio ou até 1,45m deve andar no assento de elevação. Acima de 10 anos, pode andar no banco da frente, mas todos devem estar com o cinto afivelado”, explicou ela.

Fiscalização acontece em 6 postos simultâneos:

• Muro Alto

• Catende

• Barreiros

• Rota do Atlântico

• Suape

• Itamaracá

Cazé reforça ainda a importância de evitar o uso de componentes desnecessários, ao volante, e que podem comprometer para sempre a vida de um motorista. Segundo ela, o uso de aparelhos celulares, ingestão de álcool, enquanto uma pessoa dirige, pode resultar em multa gravíssima.

“Tem que evitar completamente usar o celular, dirigir após ter ingerido bebida alcoólica, porque, através do manejo do celular, seja para atender uma ligação ou ler uma mensagem, a pessoa está colocando a vida dela e de outras pessoas em risco. Um segundo de distração pode ser fatal”, complementou.

Durante as abordagens, os agentes vão solicitar que o motorista apresente a carteira nacional de habilitação. Havendo necessidade, o teste do bafômetro também será realizado, para verificar possíveis níveis de alcoolemia. Caso seja constatada a presença de álcool, a atitude pode ser configurada como crime de trânsito.

Transporte de pets

O transporte de pets deve ser feito no banco traseiro do veículo, nas devidas caixas de transporte ou com o cinto de segurança específico, que prende o peitoral do animal. Controlar a temperatura do ar condicionado também é importante, para evitar que ele adoeça.

Pilotando uma moto, o gerente de posto Rafael Paulino, de 41 anos, foi um dos abordados pelos policiais que realizam a blitz. Ele reconheceu a necessidade de averiguação dos agentes e aceitou positivamente os conselhos recebidos durante o trabalho. Rafael não vai viajar, durante os festejos de final de ano, e reforça que é preciso ter cuidado ao volante.

Rafael Paulino é gerente de posto de gasolina | Foto: Davi Queiroz/Folha de Pernambuco

“É importante, porque reforça a segurança. É muita gente viajando de forma irregular no trânsito, sem habilitação. É bom sempre fiscalizar, porque a gente não sabe nem quem está dirigindo e nem quem está sendo transportado”, declarou.

