Natal 2024: tender e torta de pêssego são dicas saborosas e práticas de fazer; confira receitas

Companheiras de longa data dos pratos de Natal e Réveillon, as frutas conferem sabor e cor às receitas que preenchem a mesa de fim de ano.



Já são tradição. E, sem dúvida, as frutas em calda, enlatadas, são as mais utilizadas, dividindo o protagonismo culinário com as frutas secas, como damasco e passas.

Além de dar um 'up' no visual das receitas, as frutas enlatadas proporcionam mais praticidade no preparo das ceias de fim de ano que, naturalmente, são bastante trabalhosas.

“Além de oferecem custo-benefício, os alimentos em lata de aço são a opção ideal para quem quer aliar praticidade, saúde e sabor. Para os cardápios de fim de ano, os enlatados são a garantia de um ingrediente fresco, saboroso e nutritivo, já que o processo usado no envasamento do alimento não modifica sua composição”, comenta Thais Fagury, presidente-executiva da Associação Brasileira de Embalagem de Aço (Abeaço), reforçando o protagonismo do ingrediente nesta época.



Confira duas receitas fornecidas pela equipe de culinaristas da Abeaço e mãos à obra.



Ceia de Natal: tender com abacaxi e cerejas vai roubar a cena do jantar. Foto: Divulgação

RECEITAS

Tender assado com abacaxi

Ingredientes

1 tender

Cravos inteiros

1 lata de abacaxi em calda fatiado

1/2 xícara de açúcar mascavo

12 cerejas marrasquino

Modo de preparo

Coloque o tender em uma assadeira

Marque a superfície com cortes diagonais rasos, fazendo formas de diamante

Insira cravos nos diamantes

Cubra e asse a 325°C por uma hora e meia

Escorra o abacaxi, reservando 1/4 de xícara de suco

Misture o açúcar mascavo e o suco de abacaxi reservado

Despeje sobre o tender

Arrume fatias de abacaxi e cerejas no tender

Rendimento: 20 porções

Tempo de preparo: 15 minutos de preparo + 120 minutos de cozimento



Bolo de pêssego invertido

Ingredientes

3/4 xícaras de manteiga

1/2 xícara de açúcar mascavo

1 lata de pêssegos em calda fatiados

3/4 xícaras de açúcar

1 ovo grande

1 colher de chá de extrato de baunilha

1-1/4 xícaras de farinha de trigo

1-1/4 colheres de chá de fermento em pó

1/4 colher de chá de sal

1/2 xícara de leite

Modo de preparo

Derreta 1/4 de xícara de manteiga

Despeje em uma assadeira redonda sem untar

Polvilhe com açúcar mascavo

Arrume as fatias de pêssego em uma única camada sobre o açúcar

Em uma tigela grande, bata o açúcar e a manteiga restante até ficar leve e fofo, 5 a 7 minutos

Bata o ovo e a baunilha

Combine a farinha, o fermento e o sal

Adicione à mistura cremosa alternadamente com o leite, batendo bem após cada adição

Coloque sobre os pêssegos

Asse a 350°C até que um palito inserido no centro saia limpo, entre 45 a 50 minutos

Deixe esfriar por 10 minutos antes de inverter em um prato de servir

Sirva quente

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 15 minutos de preparo + 45 minutos de cozimento

