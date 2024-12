A- A+

STREAMING Confira os melhores filmes de Natal para assistir no Globoplay com a família Esta seleção de filmes é perfeita para quem quer aquecer o coração e passar momentos especiais com a família

A época mais mágica do ano chegou, e com ela a vontade de se aconchegar no sofá com a família, ao som de boas risadas e filmes que aquecem o coração.



O Globo separou para você uma seleção de filmes de Natal no Globoplay, perfeitos para maratonar e criar memórias inesquecíveis com seus entes queridos.



Prepare a pipoca, ligue a TV e deixe a magia do Natal invadir sua casa com essas produções encantadoras.

Um Natal Quase Perfeito

Após a morte de sua esposa, Walter Meyers (Danny Glover) deseja reunir sua grande família para um Natal inesquecível. Com quatro filhos adultos e uma infinidade de brigas familiares, Walter encara o desafio de manter todos unidos durante a ceia de Natal.

Um Natal Quase Perfeito - Foto: divulgação

Embora as rivalidades surjam ao longo dos cinco dias, o amor familiar e o espírito natalino são os maiores presentes. A comédia dramática é um convite para refletir sobre as relações familiares e o que realmente importa durante as festas de fim de ano.

Natal no Hotel Plaza

Jessica Cooper, historiadora encarregada de uma exposição sobre o Natal no Hotel Plaza, descobre o verdadeiro espírito natalino ao conhecer Nick, o decorador do hotel. Juntos, eles mergulham nos arquivos do hotel para descobrir a história das festividades ao longo dos anos.

Natal no Hotel Plaza - Foto: divulgação

No entanto, enquanto se apaixonam, Jessica também se vê dividida entre Nick e seu atual namorado, um professor universitário. Um romance encantador que prova que o Natal é o momento perfeito para descobrir novos caminhos no coração.

Uma Segunda Chance para Amar

Kate (Emilia Clarke) é uma jovem inglesa cujo Natal está longe de ser perfeito. Trabalhando como elfo em uma loja temática de Natal, ela vive uma vida desordenada, sem perspectivas de mudança. Quando conhece Tom (Henry Golding), ela começa a acreditar novamente na magia do Natal.

Uma Segunda Chance para Amar - Foto:divulgação

Entre encontros inesperados e grandes revelações, Kate descobre que o verdadeiro espírito natalino está em dar uma segunda chance ao amor e à vida. Uma história inspiradora sobre o poder da transformação.

Natal em Notting Hill

Graham Savoy é um famoso jogador de futebol, sempre ocupado demais para cultivar um relacionamento. Quando ele decide voltar para sua cidade natal, Notting Hill, durante o Natal, ele se depara com a única pessoa que não tem ideia de quem ele é.

Natal em Notting Hill - Foto: divulgação

A história de amor entre o astro do futebol e uma jovem encantadora mostra que o amor verdadeiro pode surgir nos momentos mais inesperados. Uma produção leve e encantadora para todas as idades.

Um Natal Para Lembrar

No dia do seu aniversário de 30 anos, Leah recebe uma surpresa inesperada. Sua paixão de infância retorna à cidade para o casamento de seu irmão, e, com isso, a jovem tenta lidar com as emoções e com o significado do aniversário que coincide com a celebração de um novo começo.

Um Natal Para Lembrar - Foto: divulgação

Uma história de redescoberta e de como, às vezes, a vida nos dá uma segunda chance para reescrever nossa história de amor.

