Confira os melhores filmes de Natal na Netflix para assistir em família em 2024; veja lista

Natal é tempo de conexão, amor e histórias que aquecem o coração. Nada combina mais com essa época do que estar perto de quem amamos e, claro, curtir um bom filme ao lado dessas pessoas especiais. Pensando nisso, O Globo selecionou uma lista com os melhores filmes natalinos disponíveis na Netflix para maratonar e mergulhar de cabeça no clima festivo.

Com essas opções incríveis, a magia do Natal está garantida na tela e no coração. Escolha seus favoritos, reúna a família e embarque em histórias que vão emocionar, fazer rir e, quem sabe, até arrancar algumas lágrimas.





Confia a lista de filmes natalinos:

Amor com Data Marcada

Sloane (Emma Roberts) e Jackson (Luke Bracey) fazem um pacto peculiar: serão “ferigatos” – acompanhantes exclusivos para feriados. A trama, repleta de situações cômicas e momentos de reflexão, mistura clichês românticos e um toque de metalinguagem. É impossível não torcer para que a dupla perceba que o amor pode ser muito mais do que apenas um acordo conveniente.

Missão Presente de Natal

Erica (Kat Graham) é enviada para uma base militar no Pacífico com o objetivo de avaliar cortes orçamentários. Lá, conhece o capitão Andrew (Alexander Ludwig) e descobre a “Operation Christmas Drop”, uma ação real que entrega suprimentos a ilhas isoladas. Entre risadas e romance, o filme apresenta uma comovente mensagem de generosidade.

Uma Quedinha de Natal

Sierra (Lindsay Lohan) é uma herdeira mimada que perde a memória após um acidente. Ao ser acolhida por Jake, um dono de hotel em dificuldades, ela descobre o verdadeiro significado do Natal. A comédia romântica traz uma narrativa leve e divertida, perfeita para quem busca um clima natalino clássico.

Um Passado de Presente

Quando o cavaleiro Sir Cole (Josh Whitehouse) é magicamente transportado para o presente, ele cruza caminhos com Brooke (Vanessa Hudgens), uma professora desiludida com o amor. O encontro resulta em uma história doce, que equilibra humor e emoção ao mostrar que o Natal pode transcender barreiras do tempo.

Aquele Natal

Esta animação encantadora celebra a magia do Natal ao explorar histórias interligadas de amor, amizade e união em meio à maior nevasca já vista. Inspirado nos livros de Richard Curtis, o filme aquece corações ao lembrar que os imprevistos podem revelar o verdadeiro espírito natalino.

Tudo Bem no Natal que Vem

O brasileiro Leandro Hassum interpreta Jorge, um homem preso em um loop temporal que o faz reviver o Natal ano após ano. Recheado de humor e emoção, o longa é um convite para repensarmos nossas atitudes e valorizarmos os momentos com quem amamos.

O Grinch

Esse clássico acompanha o mal-humorado Grinch em sua tentativa de arruinar o Natal dos moradores da Cidade dos Quem. Entre planos mirabolantes e reviravoltas, o filme mostra que até os corações mais gelados podem derreter diante do verdadeiro espírito natalino.

