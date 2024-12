Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 19 a 25 de dezembro; confira

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para a estreia de "Mufasa: O Rei Leão", novo capítulo do clássico da Disney, e das pré-estreias de "O Auto da Compadecida 2" e "Sonic 3". Confira a seguir os filmes em cartaz de 19 a 25 de dezembro:



PRÉ-ESTREIA



"O Auto da Compadecida 2"

Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena Taperoá para se juntar ao seu velho companheiro Chicó. Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa – como se fosse possível que ele se aquietasse. Só que nada sai como planejado e ele terá que recorrer à Compadecida novamente.

Direção: Flávia Lacerda e Guel Arraes







"Sonic 3"

Sonic, Knuckles e Tails se reúnem contra um poderoso adversário, Shadow, um vilão misterioso com poderes diferentes de tudo o que já enfrentaram antes. Com suas habilidades excepcionais, a Equipe Sonic vai buscar uma aliança improvável na esperança de deter Shadow e proteger o planeta.

Direção: Jeff Fowler







ESTREIA



"Mufasa: O Rei Leão"

Mufasa, um filhote órfão, perdido e sozinho, conhece um simpático leão chamado Taka, herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário de deslocados em busca de seu destino, além de revelar a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho.

Direção: Barry Jenkins







EM CARTAZ



"Arca de Noé"

Tom, um guitarrista talentoso e pragmático, e Vini, um poeta romântico e sonhador, são uma dupla carismática e caótica de ratos. Quando o grande dilúvio se aproxima, apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos na Arca de Noé. Tom consegue entrar, mas Vini fica para fora e conta com a ajuda de uma barata engenhosa e a boa sorte do destino para se juntar ao amigo. Durante a viagem, brigas por território e alimentos se instauram, deixando os animais mais fortes contra os mais fracos. Surge a ideia de um concurso de música, que vira o maior objetivo de todos eles e que faz Tom e Vini, os verdadeiros músicos dali, se destacarem e serem requisitados.

Direção: Sérgio Machado e Alois Di Leo







"Kraven - O Caçador"

"Kraven - O Caçador" é a história visceral sobre o porquê e como um dos vilões mais icônicos da Marvel foi criado. Ambientado antes de sua famosa vingança contra o Homem-Aranha, Aaron Taylor-Johnson estrela como Kraven nesta versão violenta da história.

Direção: J.C. Chandor

"Quando a Morte Sussurra 2"

Yak continua sua busca pelo espírito maligno que tirou a vida de sua irmã três anos antes. Ignorando os pedidos da família para que desista, Yak descobre que o espírito é controlado por um xamã escondido numa floresta perigosa e mística.

Direção: Taweewat Wantha







"Moana 2"

Moana e Maui se reencontram após três anos para uma nova e incrível jornada com um grupo improvável de marujos. Após receber um chamado de seus ancestrais, Moana parte em uma jornada nos mares distantes da Oceania, desbravando águas perigosas, rumo a uma aventura diferente de todas as que já viveu.

Direção: David Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller







"Wicked"

Na Terra de Oz, uma jovem chamada Elphaba (Cynthia Erivo) forma uma improvável amizade com uma estudante popular chamada Glinda (Ariana Grande). Após um encontro com o Mágico de Oz (Jeff Goldblum), o relacionamento delas logo chega a uma encruzilhada.

Direção: Jon M. Chu







"Gladiador II"

Anos após testemunhar a morte do herói Maximus (Russell Crowe) pelas mãos de seu tio (Joaquin Phoenix), Lucius (Paul Mescal) enfrenta um novo desafio: forçado a entrar no Coliseu, ele deve lutar pela sobrevivência e pela honra de Roma. Depois de ter sua casa tomada pelos imperadores tirânicos que governam Roma com punho de ferro, Lucius precisa reencontrar a força e a coragem que o inspiraram na juventude. Admirador da jornada de Maximus, Lucius busca seguir seus passos para restaurar a glória perdida de Roma.

Direção: Ridley Scott







"Ainda Estou Aqui"

Rio de Janeiro, início dos anos 70. Opaís enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens (Selton Mello), Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva élevado por militares à paisana e desaparece.Eunice-cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadasé obrigada a se reinventar e traçar um novofuturopara si e seus filhos.

Direção: Walter Salles







ESPECIAL



27ª Mostra Expectativa/Retrospectiva

A 27ª Mostra Expectativa/Retrospectiva, do Cinema da Fundação, inicia nesta quinta-feira (5), e segue até 19 de dezembro. O evento exibe 67 produções espalhadas por 15 dias em suas 3 salas de cinema no Recife (Derby, Museu e Porto). As 137 sessões de cinema abarcam 52 longas-metragens (sendo 25 inéditos no Recife + 27 reprises), 5 curtas-metragens (compondo o projeto Eu não desisto de você) e os 10 videoclipes da sessão Música para ver.



"One Direction: This Is Us"

Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan participaram separadamente do programa X-Factor e, após serem eliminados, foram convidados para formar uma nova banda, chamada One Direction. Apesar do grupo também ter sido derrotado no programa, ele foi abraçado pelos fãs, que o tornaram um sucesso cada vez maior. Este documentário conta a história da banda e mostra cenas de bastidores e de shows da turnê mundial realizada pela banda.

Direção: Morgan Spurlock



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

