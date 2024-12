A- A+

SERTÃO Natal 2024: Celebrações em Triunfo terão Paraná, Rey Vaqueiro e Batista Lima A Prefeitura de Triunfo já está com a programação fechada para as celebrações de Natal e Ano Novo, tendo atrações todos os dias a partir desta segunda-feira (23), quando começa oficialmente a Festa da Padroeira do município, Nossa Senhora das Dores.

A cidade de Triunfo, no sertão de Pernambuco, a pouco mais de 400 km do Recife, é uma das cidades mais visitadas do Nordeste, por conta do seu acervo cultural e clima aconchegante, registrando baixas temperaturas em alguns períodos do ano. No Natal não é diferente.

Segundo os gestores da cidade, muitos turistas já estão chegando ao “Oásis do Sertão” para aproveitar o ciclo natalino, que se encerra com o réveillon.

Natal de Triunfo

Para os últimos dias de 2024, a Prefeitura de Triunfo já está com a programação fechada, tendo atrações todos os dias a partir desta segunda-feira (23), quando começa oficialmente a Festa da Padroeira do município, Nossa Senhora das Dores. Para além disso, quem escolher Triunfo como destino vai encontrar as principais ruas e praças com uma bela iluminação temática. Todas as atrações são gratuitas.

O grande destaque vai para a programação musical da Festa da Padroeira, que este ano conta com shows de Paraná; Rey Vaqueiro; Lipe Lucena; Batista Lima e Heitor Costa; além das atrações locais Buteco dos Amigos; Banda Reviver; Orquestra Edição Extra e Forró da Galera. As apresentações, como de praxe, serão no Pátio de Eventos Maestro Madureira, de 29 a 31 de dezembro.

“Triunfo sempre tem a missão de acolher triunfenses e turistas de todo o Brasil com uma programação para todos os gostos. É um Natal para toda família, com diversas atrações e, claro, todo o clima e toda a receptividade da nossa cidade, que está de portas abertas para receber o público neste fim de ano”, comenta André Vasconcelos, Secretário de Turismo, Desenvolvimento e Lazer do município.

A Prefeitura de Triunfo já está com a programação fechada, tendo atrações todos os dias a partir desta segunda-feira (23). Foto: Divulgação/Amorin Assessoria.

Quem já estiver em Triunfo no início da semana vai poder acompanhar, no dia 23, a apresentação do Coral Vozes do Guarany e harpista Jesse Pessoa, em frente ao Theatro Cinema Guarany, cartão postal da Terra dos Caretas. No dia 24, véspera de Natal, será a vez do tenor Igor Alves se apresentar, no mesmo local, que também recebe, novamente, o coral.

“Já temos muitos hotéis e pousadas sem vagas para o período e as pessoas não param de chegar. Está sendo uma festa linda”, ressalta o secretário.

O Natal Triunfo 2024 conta ainda com uma programação em parceria com o Sesc, com atrações espalhadas por outros locais da cidade. Todos os detalhes estão no Instagram da Prefeitura Municipal de Triunfo. Com o conceito “Viva o Natal, escolha Triunfo”, o município almeja ficar entre as principais escolhas para passar o fim de ano – além de reter os triunfenses.

Confira a programação completa:

Segunda-feira (23)

21h – Coral Vozes do Guarany

22h30 – Harpista Jesse Pessoa

Terça-feira (24)

18h – Desfile do Papai Noel

21h – Coral Vozes do Guarany

22h30 – Tenor Igor Alves

Quarta-feira (25)

20h30 – Pastoril Infantil de Triunfo (em frente Matriz de Nossa Senhora das Dores)

Sexta-feira (27)

21h – Inauguração da Rua Coberta, com participação da Orquestra Isaías Lima

Sábado (28)

20h30 – Louvor com o Grupo Missionário Shalom (em frente Matriz de Nossa Senhora das Dores)

Domingo (29)

20h – Buteco dos Amigos

21h30 – Paraná

23h30 – Rey Vaqueiro

01h30 – Lipe Lucena

Segunda-feira (30)

20h30 – Banda Reviver

22h30 – Batista Lima

00h30 – Heitor Costa

Terça-feira (31)

21h30 – Orquestra Edição Extra

00h15 – Forró da Galera

Quarta-feira (01)

15h30 – Missa solene de encerramento da festa

16h30 – Procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores pelas ruas da cidade

