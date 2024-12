A- A+

Feriado Comércio do Recife amplia horário de funcionamento para Natal Lojas do Centro abrirão das 8h às 18h e shoppings da Região Metropolitana do Recife esticam horário no dia 23 e abrem normal na véspera (24)

O comércio do Recife já está em contagem regressiva para o Natal e a todo vapor para aquecer as vendas do período. De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Fred Leal, a expectativa deste ano é incrementar os negócios do setor entre 8% e 10% com a sazonalidade, na comparação com o mesmo intervalo de 2023.

Segundo o representante do varejo recifense, a data movimenta diversos setores como o de vestuário, calçados, cosméticos, artigos para decoração, embalagem, itens para eventos e eletroeletrônicos.

“Este final de semana é o último antes do Natal e esperamos bastante movimento dos clientes para as compras de última hora”, disse Fred Leal.

Para atender ao público da Região Metropolitana do Recife, do interior e também de outros estados, o comércio do Centro vai funcionar das 8h às 18h, nos dias 23 e 24, e fechará no dia 25. Já shopping centers da Região Metropolitana do Recife ampliam horário no dia 23, abrem na véspera (24) e fecham dia 25, operando com alimentação e lazer de maneira facultativa.

Natal Premiado

Até o dia 24 de dezembro acontece o Natal Premiado, a maior campanha do ano de estímulo ao varejo. A ação envolve cerca de oito mil estabelecimentos, entre comércio de rua e lojas de onze shoppings da Região Metropolitana do Recife. A iniciativa é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) em parceria com a Cielo e Sindilojas Recife.

A cada R$50 (cinquenta reais) em compras, nos estabelecimentos cadastrados na campanha, o cliente terá direito a um cupom para participar do sorteio. Mais informações no site.

