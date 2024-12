Quem é Amanda Magalhães, cantora que lança música com Luana Piovani após viralizar?

A- A+

Uma das falas mais "virais" de Luana Piovani se tornou música e, agora, chega até as plataformas de streaming.

"Música, Poesia, Droga, Macho", remix produzido pela artista Amanda Magalhães, foi disponilizidado no Spotify nesta quarta-feira (4). E com o aval da atriz, que tem o nome creditado ao lado do de Amanda.



O pedido para que o single chegasse até a plataforma de áudio chegou aos montes até Amanda depois que ela recortou trechos de uma famosa entrevista de Luana e deu um ritmo dançante às falas.

O vídeo, publicado por ela no ano passado, teve 887 mil visualizações no Instagram.

Luana, porém, não é a única que recebeu uma versão para as pistas. Amanda é conhecida nas redes sociais por misturar "memes" de nomes como William Bonner, Ana Maria Braga e Marília Gabriela com remixes.

Na música feita para Marília, a artista até recebeu um comentário da apresentadora, que riu da brincadeira.

Confira post da cantora

Quem é Amanda Magalhães?

Amanda tem 33 anos é um nome em ascensão na cena da música nacional. Além de cantora, ela também é produtora musical e atriz.

A artista é filha do pianista William Magalhães e neta do saxofonista Oberdan Magalhães, fundador da Banda Black Rio.



A cantora chegou a deixar a música de lado depois de ingressar na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (EAD-USP), mas, em entrevista em 2020 à Marie Claire, contou que o pedido de uma diretora de uma montagem no teatro fez tudo mudar.



"Para apresentar a peça "Na Solidão Nos Tempos de Algodão", a diretora pediu que eu cantasse "Solitude", da Billie Holiday. Tremi, porque sempre gostei de cantar, mas era cantora de chuveiro. Encarei o desafio, me apresentei e o feedback foi ótimo. Com isso, resgatei a música na minha vida, passei a compor e a produzir no estúdio em casa", disse.



Como atriz, Amanda ficou conhecida por atuar na série "3%", lançada em 2016 pela Netflix com nomes como Bianca Comparato, Rodolfo Valente e Samuel de Assis.

Recentemente, ela esteve em cartaz nos cinemas com o filme "Meu Amigo Pinguim", de David Schürmann.



A cantora soma mais de 145 mil ouvintes mensais no Instagram e lançou seu primeiro álbum em 2020, "Fragma", com participação de Liniker e Seu Jorge.

O último disco lançado pela artista foi "Maré de Cheiro", do ano passado.



Amanda também tem uma de suas músicas como parte da trilha sonora da novela "Mania de Você", no ar na Rede Globo. É ela a cantora, compositora e produtora de "O Amor Te Dá", lançada como um single em 2020.

Veja também

CINEMA Com produção da Zebra Filmes, ''Salomé'' faz estreia nacional no Festival de Brasília; confira