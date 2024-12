Enquete mostra quem sai da Fazenda hoje; prévia atualizada da votação indica alta rejeição

A- A+

Nesta quinta-feira (5) — data em que faltam exatamente duas semanas para a grande final de "A Fazenda 16", marcada para o dia 19 de dezembro —, mais um participante deixará o reality show. A influenciadora digital e modelo Flora Cruz e os atores Gui Vieira e Sidney Sampaio se enfrentam na roça desta semana.



Mas, afinal, quem será eliminado do confinamento? Enquetes realizadas em diferentes sites e perfis nas redes sociais apontam, com unanimidade, que o resultado já está definido.

É Flora Cruz quem deve ser eliminada nesta semana de "A Fazenda 16". A pesquisa realizada pela coluna Play, do jornal O GLOBO, mostra que a participante de 21 anos, conhecida por ser filha do sambista Arlindo Cruz, cultiva, neste momento, o maior índice de rejeição entre o público.



Como se sabe, na votação de eliminação do reality show da Record, os espectadores devem responder a seguinte pergunta: "Quem você quer que fique no programa?". Flora é a figura com menor preferência geral, arrebanhando apenas 13,6% dos votos, de acordo com a prévia atualizada da votação.



A permanência na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões está garantida para Gui Vieira, que acumula mais de 50% dos votos. Sidney Sampaio, por sua vez, tem a preferência de 32% da audiência.

Quando é a final da Fazenda?

A apresentadora Adriane Galisteu divulgou, enfim, a data da grande final desta edição de "A fazenda". O programa chega ao fim no dia 19 de dezembro de 2024, uma quinta-feira, data em que será anunciado o vencedor do programa, que levará R$ 2 milhões para casa.

Enquete A Fazenda

Quem você quer que fique nesta semana em "A fazenda"? Nesta semana, os participantes Flora Cruz, Gui Vieira e Sidney Sampaio se enfrentam na eliminação.

