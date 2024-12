Dubladores e roteirista de "Arcane", da Netflix, falam sobre temporada final da série e expectativas

A- A+

Três talentos da série animada “Arcane”, da Riot Games, exibida na Netflix, estão em solo brasileiro para participação na Comic Con Experience (CCXP) — que começa nesta quinta-feira no SP Expo, em São Paulo.

Em suas primeiras passagens pelo país, os atores Reed Shannon e Mick Wingert (dubladores dos personagens Ekko e Heimerdinger, respectivamente) e a co-executiva e roteirista, Amanda Overton, experimentaram pratos locais como churrasco e feijoada, e também falaram com exclusividade com o Globo sobre a segunda e última temporada da produção, além das expectativas para o evento.

Depois de três anos de seu lançamento, a animação — inspirada no jogo League of Legends — chegou ao seu fim em novembro.

Dividida em três atos, a segunda temporada finalizou em grande estilo, ao ser a primeira da história com notas acima de 9 no IMDb (base de dados online sobre cinema, TV, música e games) em todos os episódios.

"Mesmo com o lançamento da segunda temporada, não sei se algum dia serei capaz de realmente aceitar que isso é real, o fato de que estou envolvido nisso e que as pessoas simplesmente amam a série ao redor do mundo" diz Reed Shannon, sobre o sucesso da produção. "É uma loucura"

O ator, que dá voz ao Ekko, em meio a risadas, contou que teve dificuldades para se familiarizar com o jogo, apesar de gostar de todo o seu universo desde a adolescência.

"Eu não tinha o espírito competitivo que você precisa para ser elite (jogadores com melhores posições nos rankings)" comenta Shannon.

"É constrangedor quando você entra no jogo e está pronto para começar, e todo mundo é muito melhor do que você. Mas estou trabalhando nisso"

A primeira temporada de “Arcane” já havia sido marcante, principalmente para os apreciadores do game.

A segunda temporada, mesmo mantendo o ritmo rápido e tenso do anterior, com vários atos em sequência, teve também seus momentos mais calmos e repletos de dores, corações partidos e lutos.

"Acho que a primeira temporada gerou a conexão com os personagens. Então, pudemos pegar isso e levar adiante na segunda. Fizemos essa jornada difícil e dolorosa porque queríamos que as pessoas se questionassem se conseguiriam passar por ela" diz a roteirista, Amanda Overton.

"Eu acho que as jornadas satisfatórias são as mais difíceis de passar. Isso nos permitiu dar a todos o seu momento de brilhar, para realmente mergulharem naquele personagem e naquela história. Para mim, o mais especial sobre ‘Arcane’ é que os fãs encontraram várias camadas de significado dentro de um pequeno pedaço do que disponibilizamos" completa Overton.

Com o desenrolar da história, os personagens mostraram-se mais profundos e complexos, passando por conflitos — fossem eles individuais, familiares ou políticos, dada a guerra entre as duas cidades, Piltover e Zaun.

"Como ator, o que realmente importa para mim é pensar de onde meu personagem veio e para onde ele vai. Pela maneira como Heimerdinger agiu, eu via como ele se sentia, então eu trazia isso para o plano" diz Mick Wingert.

"Trabalhando lado a lado com os roteiristas, meu trabalho é fazê-lo ganhar vida, com coração e emoção, interpretando-o da maneira mais crível possível. É pegar esse desenho animado e transformá-lo em uma pessoa"

Já para Shannon, trazer as emoções dos personagens é como “encontrar as coisas dentro de si”, identificando-se com suas vivências e levando-as “ao extremo”.

"Eu diria que todo ator que está nisso realmente se importa com o trabalho, porque eles vão ao mais fundo possível. Eu me identifico muito com algumas coisas do Ekko, então foi fácil tirar isso de mim"diz o ator.

"É realmente catártico poder entrar nesses sentimentos que, muitas vezes, você não tem palavras para explicar. Mas isso só é possível quando você trabalha com grandes roteiristas"

Quanto à CCXP, os três mencionaram que as expectativas estão muito elevadas.

"Ouvi as coisas mais incríveis sobre o evento, então estou muito animado. Estaremos no Palco Thunder (risos), vai ser incrível" comenta Mick Wingert.

"Sei que os fãs brasileiros têm um amor enorme por “Arcane”, e mal posso esperar por essa eletricidade"

Juntos do compositor e produtor executivo da trilha sonora da animação, Mako (Alex Seaver), todos estarão no Palco Thunder nesta quinta-feira (5), a partir das 18h45, em um painel promovido pela Riot Games.

Mais cedo, às 16h, Shannon, Wingert e Mako realizarão um "meet & greet" no estande da desenvolvedora do jogo, e, às 14h30, o compositor também participará do Painel Ultra.

Por fim, no dia seguinte, sexta (6), o ator que dá a voz ao Heimerdinger realizará uma sessão de autógrafos no estande da Chiaroscuro, promovendo um de seus livros.

