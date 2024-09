Quem é o filho mais velho de Nicolas Cage? agressão à mãe, relações violentas e prisões; confira

A- A+

Nem todo mundo sabe que Nicolas Cage faz parte de uma das linhagens mais talentosas de Hollywood. Seu nome verdadeiro? Nicolas Kim Coppola, filho do falecido August Floyd Coppola, por sua vez, filho mais velho do compositor Carmine Coppola e irmão de Francis Ford Coppola e Talia Shire.



A árvore genealógica de Cage traz outros talentos notáveis, incluindo seus primos Roman Coppola, Sofia Coppola e o ator Jason Schwartzman.

Nic era apenas um adolescente quando deu os primeiros passos no mundo do cinema, e decidiu mudar seu sobrenome para evitar rumores de nepotismo, antecipando em décadas uma discussão muito comum hoje. Fã de quadrinhos, ele adotou o apelido de Nicolas Cage – em parte inspirado em Luke Cage, super-herói da Marvel – e iniciou uma carreira bastante prolífica, que já conta com quatro décadas de sucessos e fracassos.

Na vida pessoal, Cage está no quinto casamento (numa lista que inclui a atriz Patricia Arquette e Lisa Marie Presley) e tem três filhos. O mais velho, Weston Cage Coppola, é fruto de seu relacionamento com a atriz Christina Fulton, caso que começou em 1988.



Dois anos depois (em 26 de dezembro de 1990) nasceu o menino que se tornaria vocalista de bandas de black metal, ator ocasional em vários filmes do pai e delinquente reincidente, tendo sido preso recentemente por vários casos de agressão, inclusive contra a própria mãe.

Uma vida sob os holofotes

Ser filho de celebridades tem seus prós e contras. Como muitas "crianças de Hollywood", Weston cresceu sob os holofotes. Ele ganhou atenção da mídia não apenas por causa de sua ascendência, mas também por seu histórico criminal, sua luta contra as drogas, problemas de saúde mental e os turbulentos relacionamentos amorosos que inundaram as manchetes das publicações mais sensacionalistas.

Depois de fazer sua estreia no cinema com uma pequena participação especial em "O senhor das armas", em 2009, o jovem Cage fundou a banda Eyes of Noctum, na qual se apresentava sob a alcunha de Arcane. O grupo se dissolveu três anos depois e ele continuou sua carreira musical solo, alternando com outras apresentações menos notáveis na televisão e no cinema.

Os problemas com a lei logo se seguiram. Em julho de 2011, Weston foi preso em Los Angeles sob suspeita de violência doméstica após uma discussão com sua primeira esposa, a cantora Nikki Williams. O incidente foi resolvido sem a apresentação de acusações formais. Nesse mesmo ano também surgiram os primeiros sinais de vários problemas de saúde mental, e ele foi internado em um hospital para uma avaliação completa.

''Chegou um ponto em que as pessoas pensaram que eu estava cavando minha própria cova'', declarou o ator e cantor em uma entrevista em 2015, admitindo seus problemas com alcoolismo e abuso de substâncias.



''Depois de beber várias caixas de cerveja, uma caixa de vinho, bebidas destiladas e tomar comprimidos em um único dia'', Cage atingiu seu ponto mais baixo e se concentrou em sua reabilitação, uma luta que o levou várias vezes ao hospital devido à grave abstinência.



Mas, em fevereiro de 2017, ele foi preso novamente por dirigir embriagado e, na ocasião, também foi acusado de atropelamento e fuga em Los Angeles.

Apesar de admitir seus próprios erros, o relacionamento conturbado de Weston com sua mãe sempre parece estar no centro de todas as tempestades. Sua avaliação psiquiátrica e custódia em 2011 foram acionadas após uma violenta briga perto de um restaurante de Hollywood.



Na época, Christina Fulton pediu ao médico que recomendasse uma internação prolongada para seu filho, pois ele sofria de ''várias doenças mentais, psicológicas e físicas'', segundo a CNN. Pouco depois, o jovem divulgou um comunicado no qual a culpava por todos os seus problemas: ''Sou adulto. Não quero ter nada a ver com minha mãe. Todos os problemas que tive foram por causa do meu relacionamento com ela''.

A relação difícil com a mãe o aproximou do pai, que sempre lhe deu apoio incondicional, apesar dos momentos difíceis. Mas, apesar dos conflitos, Fulton o defendeu novamente após sua prisão e libertação em 2017: ''Como mãe, estou profundamente triste e preocupada com a atual crise de saúde mental de Weston. É imperativo que ele receba a ajuda de que necessita desesperadamente'', escreveu numa declaração pública.

Relacionamentos turbulentos

Weston já foi casado e divorciado três vezes, incluindo sua separação mais recente após três anos de litígio. Depois de se casar brevemente com Nikki Williams em 2011, ele disse sim novamente em 2013 para Danielle Cage, com quem teve dois filhos, Lucian e Sorin.



O divórcio veio em 2016, e em 2018 ele passou novamente pelo registro civil, desta vez com a empresária Hila Arounian, com quem teve as gêmeas Venice e Cyress Cage. Em 2021, começaram os trâmites para finalizar a separação judicial, batalha judicial que chegou ao fim em julho passado, após a última prisão dele.

De acordo com documentos legais reproduzidos pelo site RadarOnline.com, em ordem judicial emitida pelo Tribunal Superior da Califórnia em Los Angeles em 10 de junho, Hila obteve a custódia legal e exclusiva de suas filhas, negando a Weston quaisquer direitos de custódia ou visitação.



Ela também têm o poder de decidir sobre o futuro das meninas nascidas em 2020, seja a escolaridade ou o controle dos passaportes, sem a necessidade da assinatura do pai.

Arounian recusou a pensão e, como parte do acordo, foi obrigada a devolver alguns pertences pessoais do ex-marido, incluindo dois pingentes, um teclado, três imagens emolduradas da sua banda, caveiras de cristal e um documento assinado por Giuseppe Garibaldi, um dos principais arquitetos da unificação italiana. Mas Hila e os seus advogados não hesitaram em difamar Nicolas Cage por ter ''financiado este litígio desde o início com centenas de milhares de dólares''.

Apesar da relação tensa que Weston sempre teve com a mãe, pessoas próximas a ela afirmam que foram os próprios amigos do filho que lhe pediram ajuda para superar o ''momento emocional'' que estava passando devido à separação. Os dois aparentemente estavam trabalhando juntos para processar Arounian por (supostamente) desvio de cerca de US$ 100 mil.



Além disso, procuraram impedir uma “ordem de restrição fraudulenta” que proibia os avós de verem as netas. Em uma moção apresentada em novembro de 2023, os Cage alegaram que Hila era “abusiva emocionalmente” com seu marido, fazendo com que ele se afastasse de sua família.

Em 28 de abril deste ano, Weston Cage tornou-se o principal suspeito de uma denúncia de agressão envolvendo sua mãe. O incidente ocorreu na casa dela, onde ela mesma o recebeu para consolá-lo. A briga entre mãe e filho começou com uma troca verbal antes de se tornar física.



Os serviços de emergência atenderam a atriz – com hematomas visíveis no rosto – sem necessidade de levá-la ao hospital. Na ocasião, Cristina negou as acusações de briga e pediu privacidade, mas o filho não estava em casa para relatar o ocorrido.

Finalmente, em 10 de julho, Weston foi preso e acusado de agressão a mais de um indivíduo com arma mortal após se apresentar à delegacia de polícia de Los Angeles, de acordo com um mandado decorrente do acidente de carro de 2017 Como resultado desse incidente, o tribunal ordenou que ele comparecesse periodicamente à polícia para provar a sua sobriedade.

Uma hora e meia depois, Cage foi libertado após pagar fiança de US$ 150 mil, mas as autoridades também confirmaram que a prisão estava diretamente relacionada com o confuso e violento episódio de abril. Depois de reunir todas as provas e depoimentos do caso, o promotor decidiu apresentar duas acusações contra Weston por agressão com arma mortal e emitiu um mandado de prisão.

''No domingo, 28 de abril, vários dos melhores amigos de Weston me contataram pedindo ajuda porque ele estava passando por uma crise de saúde mental. Agi rapidamente para garantir sua segurança. Ao chegar, encontrei meu filho, que estava claramente em estado de crise, o que por sua vez se tornou uma experiência horrível'', afirmou Fulton em nota para esclarecer sua versão dos acontecimentos: ''Quando cheguei para lhe oferecer apoio e consolá-lo, ele já estava no auge de uma raiva maníaca. Em questão de minutos fui brutalmente agredida e sofri ferimentos graves''.

Seus pais continuam apoiando-o e, a partir de suas próprias postagens nas redes, Weston Coppola Cage compartilha mensagens sobre seu presente e futuro artístico, além da energia que dedica para se manter longe do álcool e das drogas. No início de 2024, comemorou um ano de sobriedade total, escrevendo na sua conta do Instagram: “Não fazia ideia que o meu aniversário sóbrio coincidiria com o aniversário biológico do meu pai”, um esforço valente mas tímido, tendo em conta tudo o que aconteceu nos meses seguintes.

