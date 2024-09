Quem foi Fábio Arruda, consultor de etiqueta que morreu aos 54 anos

A- A+

Morto neste sábado (7), aos 54 anos, Fábio Arruda ganhou notoriedade no Brasil por seu trabalho como especialista em etiqueta e comportamento, frequentemente aparecendo em programas de televisão para dar dicas sobre boas maneiras, postura e estilo de vida.

Ele trabalhou em emissoras como Record, TV Gazeta e RedeTV participando de quadros onde ensinava etiqueta do dia a dia e ajudava pessoas a organizar a vida.

Formado em Comunicação Social, o carioca estudou moda e etiqueta na Europa, onde aprofundou seus conhecimentos na área de comportamento social e elegância. Ele afirmava em seu site que havia viajado o mundo para compor uma “formação diferenciada”.

Arruda é autor de diversos livros sobre etiqueta e comportamento. Alguns de seus títulos mais conhecidos incluem “À Mesa com Fábio Arruda” e “Etiqueta sem Frescura”, nos quais ele aborda conceitos de etiqueta de maneira acessível e descontraída, desmistificando a ideia de que boas maneiras são algo complicado ou elitista.

Arruda começou a se tornar uma figura conhecida na mídia em 2000, após o casamento do empresário Roberto Justus com a atriz Patrícia de Sabrit, prima do consultor. Sua popularidade cresceu significativamente com sua participação em programas de TV. Ele se tornou uma presença constante em programas como “Mais Você” da Rede Globo, onde dava conselhos sobre etiqueta e comportamento.

Em 2001, apresentou o programa "É Chic", na RedeTV!, focado em estilo de vida, moda e etiqueta. Também teve quadros próprios nos programas "Note e Anote", da Record, "Pra Valer", da Band, e "Todo Seu", da TV Gazeta.

Outro momento importante de sua carreira foi uma entrevista para Jô Soares, em 2008, que o tornou conhecido para um público mais amplo.

"As pessoas, quando pensam em etiqueta, já imaginam uma sucessão de copos de cristal em diversos tamanhos, talheres de prata, com cortes diferentes... este é o requinte. Este não é a etiqueta em si. A etiqueta em si é tão mais básica do que isso, é o abrir um elevador, cumprimentar uma pessoa, é ajudar uma senhora", disse ele.

No ano seguinte, foi convidado para o reality "A Fazenda", onde se envolveu em brigas e polêmicas. Ele tinha o hábito de ensinar etiqueta aos demais participantes, com frases como “Gente chique, você só olha pra frente, não olha pro lado nunca”.

Ele também se metia em brigas e confusões. Ainda é lembrado pelo desentendimento com Ana Paula Minerato, quando gritou "Vem me dar uma cabeçada" para modelo. A frase virou meme.

Uma briga do consultor com Théo Becker, que ficou irritado com ele por dormir até tarde, também entrou para a antologia do programa. Seu xingamento "Ô demente" é outro bordão que marcou época.

Arruda também colecionou desafetos. Um deles é o estilista Ronaldo Ésper, que não perdia chances de alfinetar o rival com frases de efeito ("O Fábio Arruda é o que parece estar com dor de garganta porque só aparece de xale", disse Ésper).

Mais recentemente, o consultor de etiqueta comandava um programa para internet, o Pod Arruda.

