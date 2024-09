A- A+

São Paulo Policial cai do cavalo e morre prestes de participar de desfile de 7 de setembro em SP Subtenente estava prestes a se aposentar e participaria de seu último desfile

O policial militar Paulino Cristovam da Silva caiu do seu cavalo e morreu momentos antes de participar do desfile de 7 de setembro no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Uma investigação realizada pela corporação deve apurar se ele foi vítima de mal súbito ou ainda se animal o derrubou e ele faleceu por causa de algum possível trauma na cabeça.

A morte do subtenente foi confirmada em nota pela Secretária de Segurança Pública de São Paulo e lamentada nas redes sociais pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas, que participava do evento.

Agentes da PM presentes teriam tentado socorrer o colega no local, mas ele não respondeu e morreu no local. Membro da Cavalaria, Paulino estava na Polícia Militar há 32 anos e participaria nesta manhã de seu último desfile cívico-militar porque estava prestes a se aposentar, de acordo com o G1.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assistia a celebração do dia da independência ao lado do prefeito da capital, Ricardo Nunes, no Anhembi.

Ao saber do ocorrido, ele publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte do subtenente. "Que neste momento, Deus conforte familiares e amigos", escreveu ele.

Em uma publicação no Instagram, a Cavalaria da Polícia Militar de São Paulo também lamentou a morte do subtenente.

"Com uma conduta brilhante, humilde e assertiva, desempenhou funções de forma profícua e eficiente, tanto de seus subordinados quanto de seus superiores, uma vez que sua camaradagem e alegria foram características marcantes", diz a legenda do post.

Veja também

Venezuela Argentina rejeita "decisão unilateral" da Venezuela sobre sua embaixada em Caracas