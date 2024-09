A- A+

STF Lula reúne ministros do STF em almoço no Palácio da Alvorada após cerimônia de Sete de Setembro Encontro em Brasília ocorre no mesmo dia em que Bolsonaro organiza ato contra decisões de Alexandre de Moraes em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para um almoço no Palácio da Alvorada neste sábado, após participarem da c erimônia de Sete de Setembro na Eplanada dos Ministérios.

O encontro deve reunir o grupo ao mesmo tempo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro realiza um ato em São Paulo em protesto contra decisões do ministro Alexandre de Moraes.

O ministro foi um dos presentes no desfile de Sete de Setembro pela manhã, em Brasília. Em alguns momentos, ele teve o nome saudado pelo público aos gritos de "Xandão, Xandão".

O presidente do STF, Luis Roberto Barroso, além de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Cristiano Zanin também foram ao desfile.

A intenção do Palácio do Planalto foi passar uma mensagem de união dos Poderes ao reunir os ministros da Corte.

A ofensiva contra Moraes ganhou força na semana passada após o ministro mandar suspender a rede social X, do bilionário Elon Musk.

A plataforma foi bloqueada por descumprir decisões judiciais que mandavam excluir conteúdos e perfis que disseminavam discursos golpistas.

A ofensiva de Moraes provocou uma forte reação de bolsonaristas.

Lula saiu em defesa do ministro em entrevistas e criticou Musk.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, nâo esteve no desfile nem estará no almoço com os ministros porque viajou para o Catar.

