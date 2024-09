A- A+

BRASÍLIA Janja falta à cerimônia do Sete de Setembro com Lula para ir a evento sobre educação no Catar Lula desfilou sozinho no Rolls-Royce presidencial

A primeira-dama Rosângel Lula da Silva, a Janja, não foi ao desfile do Sete de Setembro em Brasília para participar de evento de educação no Catar. Janja foi convidada pela xeica do Catar, Mozha bin Nasser al-Missned, para a 5ª Celebração do Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques.

No ano passado, Janja acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Rolls-Royce presidencial que desfila no evento de 7 de setembro.

"O convite foi feito em reconhecimento à voz ativa de Janja em relação ao conflito na Faixa de Gaza e suas consequências para a população civil, principalmente crianças e mulheres. Assim como sua atuação em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que inclui o direito à educação de qualidade", afirmou assessoria da primeira-dama.

O evento acontece no dia 9, segunda-feira, em Doha, e a visita irá durar dois dias. Janja terá também reuniões bilaterais e visitará uma escola para crianças refugiadas no país.

Veja também

Surubim Filho de candidata do PSB a prefeita em Surubim sofre atentado a tiros