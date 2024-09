A- A+

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 7 de Setembro no Recife: autoridades comemoram 202 anos de Independência da Pátria; veja vídeo Governadora falou à imprensa sobre a importância da data

O Desfile Cívico-Militar que comemora os 202 anos de Independência do Brasil acontece na manhã deste sábado (7) no bairro d Imbiribeira, Zona Sul do Recife, e as autoridades locais festejam a data.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), lembrou a história de lutas de Pernambuco e disse que o País ainda tem muito que trilhar em direção à liberdade.

Já o comandante militar do Nordeste, general Maurilio Miranda Netto Ribeiro, defende que o País valoriza a democracia, a paz e a segurança da população.



Veja também

AMÉRICA DO SUL Forças venezuelanas fazem cerco na embaixada argentina em Caracas