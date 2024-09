A- A+

Desfile de 7 de setembro Grande Recife muda trajeto de ônibus em desfile de celebração da Independência do Brasil As alterações de percursos ocorrem, em especial, neste sábado (7) por causa do desfile cívico-militar

O Consórcio de Transporte da Grande Recife fará mudanças especiais nas linhas de ônibus do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana que trafegam em regiões próximas à Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira.



As alterações serão neste sábado (7), a partir das 5h, devido ao desfile cívico-militar em celebração ao Dia da Independência do Brasil.

No sentido subúrbio/cidade, em trechos que interseccionam a Av. Mascarenhas de Morais com a Rua 10 de Julho e com a Rua Arquiteto Fernando Almeida, equivale a uma extensão de 5,2 km, 15 paradas de ônibus serão desativadas - 020050 a 020063, além da 020700, que fica em frente ao Ginásio de Esportes Geraldão.

Entre os pontos de ônibus localizados no sentido cidade/subúrbio, que percorrem uma extensão de 2,6 km e correspondem à Av. Mascarenhas de Morais com a rua Júlio Verne e com a rua Jamaica, serão desativadas sete paradas: 020004 a 0200100.

As alterações de tráfegos serão nas linhas:

TI Tancredo Neves/cidade

Candeias/ TI Tancredo Neves

TI Tancredo Neves / Boa Viagem

TI Tancredo Neves / TI Aeroporto

TI Aeroporto / TI Afogados

TI TIP / TI Aeroporto

TI Cajueiro Seco / Centro do Recife (Rua do Sol)

TI Cabo/Centro do Recife

Vila da SUDENE

Alto Dois Carneiros / Shopping Recife

Recife / Porto de Galinhas (N. S. do Ó)

Recife / Porto de Galinhas (N. S. do Ó) – Via Boa Viagem

Totó / Boa Viagem

CDU / Caxangá / Boa Viagem

Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita)

Três Carneiros (Cais de Santa Rita)

UR-11 (Cais de Santa Rita)

Como o metrô começa a operar às 5h, a linha de ônibus TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista) realizará uma viagem de 4h40, rumo ao Centro do Recife, porém terá a atividade suspensa até o fim do desfile, previsto para 12h.

Devido à grande quantidade de paradas desativadas na Av. Mascarenhas de Morais, a linha de ônibus TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista) passará por mudanças, tanto no sentido cidade como no sentido terminal. Sendo assim, ajudará a compor o itinerário novo.

Veja os detalhes referentes ao novo trajeto do TI Tancredo Neves/Conde da Boa Vista:

Sentido TI Tancredo Neves / Cidade

ITINERÁRIO NORMAL

TI Tancredo Neves, Av. Sul, Rua João Fontes, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó...

ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

TI Tancredo Neves, Av. Sul, alça de acesso à Viaduto Tancredo Neves, Av. Recife, Av. Jean Emile Favre, Rua Pampulha, Rua Itamaracá, Rua Paris, Rua Arquiteto Luis Nunes, Rua Olívia Menelau, Rua Zeferino Pinho, Rua Eng. José Apolinário, Rua Arquiteto Fernando Almeida, Av. Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó...

Sentido Cidade / TI Tancredo Neves

ITINERÁRIO NORMAL

...Ponte Motocolombó, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, alça de acesso à Av. Sul, giro à esquerda na Av. Sul, TI Tancredo Neves.

ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Ponte Motocolombó, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua Júlio Verne, Rua Arquiteto Luis Nunes, Rua Paris, Av. Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, alça de acesso à Av. Sul, giro à esquerda na Av. Sul, TI Tancredo Neves.

Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas, a população pode entrar em contato com o Consórcio Grande Recife. Para isso, basta ligar para a Central de Atendimento ao Cliente (0800 081 0158) ou enviar mensagem pelo WhatsApp (9.9488-3999), exclusivo para reclamações.

