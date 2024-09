A- A+

Recife e Região Metropolitana 7 de setembro: confira o que abre e o que fecha, na RMR, no feriado da Independência do Brasil No Recife, os shoppings vão operar em horário especial

O Brasil celebra, neste sábado (7), a Independência do Brasil. O feriado nacional altera o funcionamento de shoppings, agências dos Correios e da Compesa, no Recife e Região Metropolitana.

Na capital pernambucana, o comércio do Centro abrirá, segundo informou a Câmara dos Dirigentes Lojistas. Já os shoppings vão operar em horário especial. Bancos estarão fechados.



Saiba o que abre e o que fecha no Recife e Região Metropolitana:

Comércio do Centro do Recife e bairros

De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas do Recife (CDL), o comércio da capital pernambucana abrirá no feriado de 7 de setembro. Para as lojas de rua, o funcionamento será facultativo, conforme convenção coletiva.



A decisão de abrir lojas no Centro, durante feriados, até o final do ano, faz parte de uma campanha lançada em julho deste ano. "A intenção é incrementar os negócios do setor. A decisão foi acordada entre os próprios lojistas", afirmou a CDL.

Shoppings

Recife

- RioMar Shopping - 12h às 21h;

- Shopping Boa Vista - 11h às 19h;

- Shopping Recife - 12h às 21h;

- Shopping Tacaruna - 12h às 21h;

- Plaza Shopping - 12h às 21h;

- Shopping ETC - 12h às 18h;

- Shopping de Afogados - Fechado.



Olinda

- Shopping Patteo Olinda - 12h às 21h

Paulista

- Paulista North Way Shopping - 12h às 21h

Camaragibe

- Camará Shopping - 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

- Shopping Guararapes - 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

- Shopping Costa Dourada - 9h às 22h

Igarassu

- Shopping Igarassu - 12h às 20h

Moreno

- Recife Outlet - 9h às 21h



Carpina

- Shopping Carpina - 10h às 22h.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias neste sábado (7).



As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

Correios

Neste sábado (7), não haverá atendimento nas agências dos Correios.

Detran-PE

Em virtude do feriado, a sede do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, as lojas dos shoppings e as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), estarão fechadas neste sábado (7).

Compesa

Todas as lojas de atendimento da Compesa na Região Metropolitana do Recife e no interior de Pernambuco estarão fechadas, neste sábado, no feriado nacional de 7 de setembro.



O funcionamento será retomado na segunda-feira (9), no horário habitual das 8h às 17h.

Apesar do feriado, a Compesa destaca que, equipes de plantão estarão disponíveis 24 horas para emergências, tanto para os serviços relacionados ao abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário, solicitados pelos canais 0800.081.0195, Loja Virtual, no endereço eletrônico www.compesa.com.br.

Parque Dois Irmãos

Neste sábado, 7 de setembro, o Parque Dois Irmãos, administrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, estará funcionando das 9h às 16h, com uma programação especial em celebração ao feriado da Independência.

Os visitantes poderão aproveitar as atividades lúdicas voltadas para a educação ambiental, como gincanas, jogos, enriquecimentos ambientais e trilhas.



Para participar das trilhas, é necessário fazer a inscrição no prédio administrativo do equipamento, além de usar calça comprida e sapatos fechados.

Os ingressos estão à venda por R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia entrada) - este último para pessoas a partir de 60 anos, estudantes portando a carteira estudantil, professores, pessoas com deficiência e, quando necessário, seu respectivo acompanhante. O acesso é gratuito para crianças de até cinco anos.

Governo de Pernambuco

Neste sábado (7), o Governo de Pernambuco manterá funcionando normalmente os serviços considerados essenciais, como os da saúde e da segurança pública.



Repartições, autarquias, fundações e órgãos da administração pública estadual direta voltam a funcionar na segunda-feira (9).

Prefeitura do Recife

Neste final de semana, em comemoração ao feriado do Dia da Independência do Brasil, a Prefeitura do Recife disponibilizará a Ciclofaixa de Turismo e Lazer no sábado (7) e domingo (8), das 7h às 16h.



O Olha! Recife também estará com tours disponíveis no domingo (8), com inscrições abertas já a partir desta sexta-feira (6), pelo site www.olharecife.com.br. Os parques da cidade estarão abertos normalmente.

O Paço do Frevo, museu localizado na Praça do Arsenal, na área central do Recife, abrirá, neste feriado, das 11h às 18h. O espaço sedia a mostra "Mancha de Dendê não sai", que celebra o legado de Moraes Moreira.



Além disso, o Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz acontece na avenida Rio Branco, onde escritores, poetas e outros artistas foram debates, conversas, shows, lançamentos de livros e programação infantil, gratuitos e abertos ao público. A programação inicia às 9h do sábado (7) e segue até as 21h, enquanto no domingo começa às 9h30.



Saúde - Os serviços de urgência e emergência permanecem funcionando 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), e no Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira).



O Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado, estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro Sony Santos, anexo ao HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero, vítimas de violência.



Já o Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) funcionará de plantão por meio do WhatsApp 3355-7712, das 8h às 17h.



A vacinação de influenza, Covid-19 e atualização de calendário vacinal terá os seguintes horários no sábado (07): shopping Tacaruna (Santo Amaro), shopping Riomar (Pina) e shopping Recife (Boa Viagem), das 12h às 19h; Shopping Boa vista, das 11h às 19h.



Meio ambiente - O Jardim Botânico do Recife (JBR) abre as portas neste sábado (7), feriado nacional da Independência do Brasil. Os visitantes poderão conferir as belezas naturais da fauna e flora da Mata Atlântica passeando pela reserva que funciona das 9h às 15h, com entrada gratuita.



Esportes - Neste sábado, o Corredor Recife de Esporte e Lazer funcionará normalmente. As Academias Recife e a Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC) da Via Mangue, por sua vez, não funcionarão.



Mercados e feiras - As feiras livres e mercados públicos funcionam de segunda a sábado, das 6h às 18h. No feriado da Independência, o horário de funcionamento será das 6h às 13h, igual aos domingos.



Assistência Social e Direitos Humanos - O projeto Praia Sem Barreiras será realizado nesta sexta (6), no sábado (7) e no domingo (8), normalmente. O horário é das 8h às 13h, e ocorre na Praia de Boa Viagem, na altura da rua Bruno Veloso.



A ação consiste no banho de mar assistido às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida com o uso de cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis para garantir o acesso à faixa de areia e ao mar.



Não precisa de agendamento prévio para participar da ação, basta comparecer ao local. É importante ressaltar que a atividade poderá ser suspensa em caso de grande volume de chuva ou de maré alta.

Além disso, nos dois dias deste final de semana, como de costume, não funcionarão os atendimentos realizados nos Cras e Creas, na Central de Cadastro Único e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP).



Também não funcionarão o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves.



As exceções são o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão.



Também mantêm o funcionamento os restaurantes populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, que permanecem com a oferta de refeições para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

Veja também

trabalhadores brasileiros Renda média dos trabalhadores tem crescimento interanual de 5,8%