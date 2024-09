A- A+

Esquema de trânsito CTTU monta esquema especial de trânsito para desfile de 7 de setembro Cerca de 120 agentes e orientadores de trânsito estarão atuando ao longo do evento; operação começará às 5h, com a interdição da Avenida Mascarenhas de Moraes

O Desfile da Independência, que será realizado neste sábado (7) a partir das 7h20, já teve o esquema especial de trânsito divulgado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), nesta quinta-feira (5).

Além da CTTU, o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e o Exército Brasileiro participaram da elaboração do plano de mobilidade.

A operação especial vai começar às 5h do dia do desfile, com a interdição da Avenida Mascarenhas de Moraes, no trecho entre a Locadora Foco, próxima à Justiça Federal em Pernambuco (JFPE), e a Rua Arquiteto Fernando Almeida, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Serão aproximadamente 120 agentes e orientadores de trânsito estarão atuando ao longo do evento e o bloqueia da via deverá ser encerrado ao meio-dia.

Como desviar a rota

Os motoristas que saírem do bairro de Afogados e seguirem pela Avenida Mascarenhas de Moraes no sentido do Aeroporto Internacional do Recife deverão fazer o seguinte desvio: virar à direita na Rua Júlio Verne, seguir pela Rua Arquiteto Luiz Nunes até a Avenida Jean Emile Favre.

Depois, devem virar à esquerda na Rua Jamaica, à direita na Rua Izabel de Souza e, por fim, virar à esquerda na Rua Muritiba, retornando à Avenida Mascarenhas de Moraes.

Já os condutores que trafegam do subúrbio para Afogados pela Avenida Mascarenhas de Moraes devem desviar para a Rua Dez de Julho, localizada próximo à Caixa Econômica Federal.

De lá, devem virar à esquerda na Rua Rio Azul (Avenida do Canal) e seguir pela Avenida Desembargador José Neves até alcançar a Via Mangue.

Para acessar a Avenida Recife, é necessário seguir pela Avenida Desembargador João Paes e, em seguida, pela Rua Ribeiro de Brito.

UPA da Imbiribeira

O acesso à UPA da Imbiribeira será feito pela alça norte do Viaduto Presidente Tancredo Neves. Para isso, os motoristas devem utilizar a Rua Ribeiro de Brito.

Agentes de trânsito irão monitorar o fluxo de veículos para a unidade de saúde.

O acesso ao Terminal Integrado de Passageiros (TIP) será permitido apenas para ônibus, enquanto que a entrada do Aeroporto Internacional do Recife não sofrerá mudanças.

"A CTTU recomenda que a população evite, se possível, trafegar pelas Avenidas Sul e Marechal Mascarenhas de Moraes, além de suas transversais, durante o período da interdição, para evitar maiores retenções. Apenas moradores da região poderão acessar as áreas bloqueadas", escreveu a autarquia em nota.

Os interessados em acompanhar o Desfile da Independência são aconselhados a chegar cedo ao local e que utilizem o transporte coletivo.

Outra opção é ir de táxi ou carro de aplicativo, uma vez que as opções de estacionamento serão limitadas.

