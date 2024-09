Comando Militar do Nordeste participa do desfile Cívico-Militar no próximo sábado (7), no Recife

A- A+

No próximo sábado (7), o Comando Militar do Nordeste (CMNE) participa do Desfile Cívico-Militar alusivo ao dia da Independência do Brasil, que acontecerá na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

O cerimonial de abertura acontece a partir das 7h20, no palanque principal, que estará montado na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), na avenida Mascarenhas de Moraes, onde o Comandante Militar do Nordeste, general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, receberá a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

O público presente assistirá ao desfile de escolas, associações e a tradicional passagem das tropas militares.

A expectativa é de que participem, aproximadamente, 4.000 estudantes de escolas das redes pública e privada, mais de 700 participantes nos desfiles de associações e cerca de 3.000 militares, divididos entre as Forças Armadas e as Forças Militares Estaduais.



Dia da Independência

Com um efetivo de mais de 1.000 militares, divididos entre as diversas Organizações do Comando Militar do Nordeste do Estado de Pernambuco, o Exército Brasileiro desfilará com tropas a pé e motorizadas.

A Marinha do Brasil será representada por cerca de 300 militares e a Força AéreaBrasileira participará do desfile com um efetivo aproximado de 400 militares. O acesso é gratuito.

Confira a programação do Desfile Cívico-Militar comemorativo ao dia da Independência do Brasil:



7h20 - Início do Cerimonial

8h30- Início do Desfile Escolar / Associações

9h30- Início do Desfile Militar

10h10- Início do Desfile Aéreo (Helicópteros)

10h20- Início do Desfile Motorizado

10h30 – Início do Desfile Hipomóvel

