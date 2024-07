A- A+

Viagem Segurança na viagem: confira dicas para evitar furtos de pertences no deslocamento das férias Os passageiros devem ter uma atenção especial na alta temporada em locais de grande fluxo como o Aeroporto Internacional do Recife

Com o período das férias, o mês de julho se torna um momento propício para viagens em família. Para que os dias de descanso não se transformem num trauma, é importante tomar certos cuidados em relação à segurança de itens pessoais nos locais com grande fluxo de pessoas nos terminais de passageiros como o aeroporto e a rodoviária.

O empresário pernambucano Gustavo Catalano passou por uma situação de estresse, na última semana. Ele tinha a companhia da esposa, dos dois filhos e de seus pais no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, onde foi vítima de furto na área interna do local.

Gustavo estava com malas de mão e bolsas quando parou com sua família para comer num estabelecimento próximo à zona de embarque.

Ele relatou que se deu conta que “as bolsas não estavam no meio das malas” no momento em que estava se deslocando para adentrar na aeronave.

Após observação das imagens do aeroporto, foi possível identificar que Gustavo teve uma mochila levada por dois homens que saíram do local num táxi.

Dentro da mochila, estava um MacBook, fones de ouvido, além de aproximadamente R$10 mil em espécie.

“O que me indigna é que, teoricamente, você está num lugar seguro [dentro do aeroporto]. Certamente eu vou acionar a empresa [concessionária]. Nunca tinha passado por uma experiência desse tipo em aeroporto. Um trauma gigante no começo das férias”, declarou Gustavo.

A Aena Internacional é a responsável pela administração do Aeroporto do Recife. Procurada pela reportagem, a concessionária confirmou o caso e destacou que “prestou todo o suporte ao passageiro” e que a vítima “registrou um boletim de ocorrência na delegacia do Aeroporto e o caso passou a ser investigado pela polícia”.

A concessionária também afirmou que “preza pelo cumprimento dos melhores padrões de segurança, mantendo equipes de vigilância e rondas ininterruptas, além de permanente monitoramento por vídeo”.

Além disso, reforçou que como o saguão do terminal de passageiros é uma área pública com grande circulação de pessoas, “frequentes avisos sonoros reforçam para os usuários a importância de ter atenção aos seus pertences”.

Delegacia do Turista

O Aeroporto Internacional do Recife conta com a Delegacia de Polícia do Turista (Dptur) em sua área interna, que funciona 24 horas por dia para registro de ocorrências e atendimento.

A delegada Ana Catarine analisou que a maioria dos casos no aeroporto acontecem com os criminosos se aproveitando de um descuido da vítima.

"Geralmente, as pessoas acabam esquecendo os pertences ou apresentam algum descuido como deixar a bagagem na mesa ou na cadeira no momento de comprar um lanche”, iniciou.

A delegada garantiu que não há indício de grupos organizados que atuem nessas situações. "Os casos que a gente tem são de ‘oportunistas’. Inclusive, já aconteceram casos de passageiros que observam algum vacilo e acabam se aproveitando da situação”, completou.

Ana Catarine ressaltou a importância de sempre manter os pertences a sua frente e os de maior valor em bolsa colada ao seu corpo e também personalizar suas mochilas e bolsas com itens decorativos para facilitar o reconhecimento.

Outro ponto fundamental para a segurança no aeroporto é optar pelo transporte público, corridas com taxistas credenciados ou dentro de aplicativos. O passageiro fica em risco caso não tenha registro da viagem.

Como proceder em caso de furto no Aeroporto?

Em caso de roubo ou furto nas dependências do Aeroporto do Recife, é imprescindível registrar o Boletim de Ocorrência com urgência.

O contato com a Delegacia do Turista pode ser feito por e-mail ou telefone nos seguintes endereços: [email protected] e (81) 3322-4867, respectivamente.

Veja principais dicas para aumentar sua segurança nas viagens:



Arte: Folhape.

