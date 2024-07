A- A+

JULHO Férias escolares: Museu do Estado tem programação de atividades para as crianças Oficina e mandalas e contação de histórias serão realizadas no Mepe, nas próximas semanas

Em tempos de férias escolares, o Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) insere em sua programação atividades especialmente voltadas para as crianças. Ao longo do mês de julho, o espaço recebe oficinas com diferentes propostas.



No dia 20, o artista plástico Fábio Rafael e a arte educadora Maíra Layme vão ajudar as crianças a criarem suas próprias mandalas, estimulando a criatividade. A oficina, que começa às 14h, tem investimento de R$ 60.

Outra atividade programada é a contação de história do livro “João Dodói e sua amiga Bela Saúde”, de Faruka Pessoa, comandada pela própria autora. Após mergulharem no universo da obra, as crianças vão poder degustar lanches saudáveis. Será gratuito, no dia 21, às 14h.

Já para o público adulto, próxima ação prevista é um aulão gratuito dedicado à bufonaria, que ocorre no 18 de julho, das 14h às 17h, com a arte educadora gaúcha Aline Marques. A proposta é explorar os jogos cômicos e autobiográficos da figura do bufão, a partir da investigação criativa das excentricidades, ridículos, fracassos e exageros de cada participante.



