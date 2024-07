A- A+

FÉRIAS ESCOLARES Nas férias escolares opções de passeios temáticos: Piratas do Capibaribe e Recife Assombrado Os principais tours pelo Rio Capibaribe são: o "Catamaran Assombrado - Lendas do Recife" e a aventura "Piratas do Capibaribe - E os Tesouros do Recife"

Com a chegada das férias escolares de julho, a Catamarantours lança uma nova temporada de seus passeios temáticos. Entre as opções, destacam-se o intrigante "Catamaran Assombrado - Lendas do Recife" e a vibrante aventura "Piratas do Capibaribe - E os Tesouros do Recife". Ambos prometem diversão e descobertas, sendo ideais para famílias e grupos de amigos que desejam explorar o Recife de maneira única e envolvente, pelo leito do Rio Capibaribe.

Os passeios do "Catamaran Assombrado" acontecem todos os sábados de julho, às 20h. Com duração aproximada de 1h20, esta é uma oportunidade imperdível para conhecer as histórias e lendas que assombram a cidade de Recife. Indicado para crianças (a partir de 6 anos) e adultos, o passeio revela lendas urbanas e assombrações que protagonizam o percurso pelo Capibaribe.

No passeio, atores personificam protagonistas das mais famosas lendas urbanas de Pernambuco, como o mistério do Encanta-moça, as sombras e sons do Teatro Santa Isabel, a fantasma da Emparedada, o Boca de Ouro e até o Papa-Figo, que desde sempre permeia o imaginário popular pernambucano.

A rota do passeio temático segue por lugares históricos do Recife, famosos também por suas manifestações sobrenaturais. O percurso inclui a Cruz do Patrão, um dos lugares mais assombrados da capital pernambucana.



Já os domingos de julho são reservados para o passeio "Piratas do Capibaribe", sempre às 15h. Esta atividade de 1h30 é perfeita para os pequenos exploradores e seus familiares, proporcionando uma caça ao tesouro inesquecível pelos rios da capital pernambucana. A aventura, liderada pelo pirata Jack Silver, destaca pontos turísticos importantes do centro do Recife e elementos da cultura pernambucana, servindo de cenário para divertidas batalhas entre piratas e corsários.

Os piratas possuem um mapa com instruções que devem ser seguidas à risca para que os tesouros do Recife – pontos turísticos, históricos e culturais da capital – sejam localizados. Durante a busca, os participantes enfrentam invasões de corsários ao catamarã, lutas entre grupos rivais, competições de dança e muitas outras peripécias.

*Valores:*

- R$85,00 por pessoa

- R$40,00 para crianças de 4 a 10 anos

- *Cortesia* para crianças até 3 anos

