Mata Sul Acidente na Serra das Russas: colisão entre caminhão e carro deixa feridos na pista sentido Recife Motorista do automóvel e o condutor do caminhão ficaram feridos e foram encaminhados para unidades de saúde

O tombamento de um caminhão na Serra das Russas, em Pombos, na Mata Sul de Pernambuco, deixou duas pessoas feridas na BR-232, nessa quinta-feira (5).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada por volta das 17h10 da quinta para uma ocorrência no km 61,7 da via sentido Recife.

No local, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo em uma curva, tombando sobre um carro que seguia na pista.

A motorista do automóvel ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital de Gravatá, no Agreste, e transferida para uma unidade no Recife.

Já o motorista do caminhão ficou ferido e foi levado ao Hospital de Vitória de Santo Antão. O condutor realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Outro acidente

Segundo a PRF, o caminhão tombado permaneceu na pista e, no momento em que estava sendo retirado da via, por volta das 3h30 desta sexta-feira (6), outro acidente aconteceu nas proximidades.

Acidente na manhã desta sexta-feira (6), na Serra das Russas | Foto: PRF/Divulgação

No km 62,2 da BR-232, um ônibus colidiu da traseira de um outro caminhão e bateu na lateral de outro veículo de carga. A PRF informou que um passageiro do ônibus e um passageiro do caminhão, ficaram feridos.

Acidente na manhã desta sexta-feira (6), na Serra das Russas | Foto: PRF/Divulgação

Os condutores dos três veículos envolvidos no acidente da madrugada desta sexta realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

"O trânsito está fluindo por uma faixa", destacou a corporação.

