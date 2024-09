A- A+

MÚSICA Ana Carolina passeia por repertório de Cássia Eller em show no Recife Show da turnê "Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você" retorna ao Recife em novembro; saiba detalhes

Não que Cássia Eller seja "imitável", mas ter a cantora mineira Ana Carolina discorrendo o cancioneiro da carioca - que precocemente se foi deste habitat (1962-2001), consequentemente deixando um bocado mais pobre a Música Popular Brasileira, ameniza a sua falta.



"Ana Carolina canta Cássia Eller", pois, com a turnê "Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você", retornando ao Recife para mais uma apresentação do repertório de clássicos de Cássia, em 9 de novembro, no Teatro Guararapes.

Com ingressos a partir de R$ 90 no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro, o show - que já havia desembarcado por aqui em 2022, ano em que a turnê pairou por palcos País afora - passeia pela trajetória da artista em 'cinco atos'.



Teatro musicado

Sob direção de Jorge Farjalla, "Ana Canta Cássia - Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você", traz um esqueleto teatral dividido em atos musicados.



O primeiro deles com "Cartas"- ocasião em que Ana Carolina explora a sonoridade poética de Eller.









Em seguida "Palavras" esquenta com o universo do samba e "Sabotagem" traz à tona o deboche peculiar da carioca.



Em "Girassol" a delicadeza retorna ao repertório que é encerrado com hits de Ana Carolina como último ato.

“Durante esses quase dois anos que tive a honra de rodar com essa turnê tão especial, pude viver esse sonho tão íntimo que era fazer um show com o repertório inestimável da Cássia Eller.



O projeto com certeza mudou minha vida, me reaproximando da Cássia em tantas camadas pessoais e profissionais, mas ao mesmo tempo me fazendo reconectar com minha própria musicalidade”, diz Ana Carolina.

Ana Carolina se apresenta ao lado de Juliano Valle (teclados, programações, voz), Theo Silva (guitarras e violões), Lancaster Pinto (baixo e voz), Thiago Faria (violoncelo e voz), Cesinha (bateria, cajon, Kokoriko e voz), Leonardo Reis (percussão, cajon, Kokoriko e voz).

Serviço

"Ana Canta Cássia - Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você"

Quando: 9 de novembro, às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 90 no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-8400

