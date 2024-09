A- A+

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL Sete de Setembro: cerimônia em Brasília reúne Lula e ministros Solenidade ocorre em meio à crise gerada no governo pela demissão de Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos após acusações de assédio sexual

A comemoração de Sete de Setembro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva começou neste sábado com um desfile cívico-militar realizado na Esplanada dos Ministérios com a presença de ministros, dos presidentes do Supremo Tribunal Federal ( STF), da Câmara e do Senado e dos comandantes das Forças Armadas.



A solenidade ocorre em meio à crise gerada no governo pela demissão de Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos após acusações de assédio sexual.

O tema do desfile deste ano é "Democracia e Independência! É o Brasil no Rumo Certo". A parte cívica será dividida em quatro temas: atletas olímpicos, retomada da vacinação, presença do Brasil no G20 e reconstrução do Rio Grande do Sul.

Apesar de ter entrado em embates com o governo federal pelo ritmo da ajuda ao Rio Grande do Sul por conta dos efeitos da enchentes, Leite disse que o desfile organizado pelo Poder Executivo federal "será um bonito momento para relembrarmos essa admirável mobilização que uniu o país em favor" do estado.

“O Brasil foi imensamente solidário com o Rio Grande do Sul na calamidade e o 7 de Setembro terá um espaço especial para todos aqueles que se envolveram, desde as forças de segurança até os voluntários”, declarou também o governador em nota.

Entre as instituições que serão homenageadas por atuarem na reconstrução do estado estão militares, bombeiros, Correios, Conab, Força Nacional do SUS, e Movimento de Atingidos por Barragens. Integrantes da Secretaria de Comunicação Social explicam que a ideia é ampliar a participação social no desfile.

As Forças Armadas já mobilizaram 31 atletas de alto rendimento que irão desfilar, entre eles atletas olímpicos como Beatriz Souza, medalha de ouro no judô em Paris. Assim como em 2023, o desfile terá duração de duas horas e tem expectativa de que 30 mil pessoas acompanhem o evento. Mais uma vez, não haverá presença de escolas cívico-militar, por não ser uma política incentivada pelo governo Lula.

Um esquema de segurança foi acionado para isolar a Praça dos Três Poderes e bloquear o acesso aos prédios da esplanada. O Congresso Nacional também terá um esquema de segurança especial.

Apesar de não haver previsão e movimentações atípicas na capital federal, as manifestações bolsonaristas marcadas para acontecer em São Paulo na data são ponto e atenção das autoridades.

A expectativa é que o evento dure duas horas e seja acompanhado por 30 mil pessoas espalhadas pelas arquibancadas montadas na esplanada dos ministérios. Mais uma vez, não haverá presença de escolas cívico-militar, por não ser uma política incentivada pelo governo Lula.

A Esplanada dos Ministérios foi fechada para circulação de veículos já na noite de sexta-feira, a partir das 23h. Há ainda pontos de revista para acesso ao local. A região será monitorada por câmeras, drones e por agentes do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

