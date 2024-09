A- A+

7 de Setembro Mesmo com bloqueio, perfis bolsonaristas fazem postagens em massa na rede X no 7 de Setembro Políticos e influenciadores de direita desafiam proibição de acesso à plataforma e usam a rede social para reverberar manifestação em São Paulo

Desde a manhã deste 7 de setembro, perfis de políticos e influenciadores bolsonaristas estão publicando postagens em massa na rede social X (ex-Twitter), que está sob bloqueio no país dede o dia 31 de agosto por descumprimento de decisões judiciais.

Quem acessa a rede de fora do Brasil ainda recebe uma lista de quais são os tópicos mais quentes marcados em como hastags ("#") na rede dentro do país.

A etiqueta hashtag mais popular na rede às 14h era "Avenida Paulista", uma referência à manifestação convocada pelo pastor Silas Malafaia em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro para este sábado em São Paulo.

Outro tópico quente era "Impeachment", atrelado a pedidos de cassação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, alvo de bolsonaristas há mais de três anos, e autor da ordem de suspensão do X.

Um assunto muito explorado pelos perfis de direita que ainda postam no X é a demissão do ministro dos Direitos Humano, Sílvio Almeida, por denúncias de assédio sexual.

O nome do ministro e apelidos derrogatórios chegaram à lista dos dez tópicos mais quentes várias vezes.

A decisão de Moraes prevê multa de R$ 50 mil a quem usar redes privadas virtuais (VPNs) para acessar o X de dentro do Brasil, o que na prática é difícil de fiscalizar.

Diversos usuários da plataforma, entretanto, estavam postando fotografias tiradas nesta manhã na Paulista, produzindo eventuais provas contra si e desafiando a ordem judicial.

Postagens dos perfis de direita mais populares estão recebendo ainda boa audiência no X, com muitos posts acima de 10 mil visualizações, apesar de aparentemente os números terem caído um pouco em relação a postagens do mês passado. ]

Muitas mensagens e imagens publicadas são repostagens de mensagens do empresário Elon Musk, dono do X, contestando ou ofendendo Moraes.

O bloqueio X foi um dos temas mostrado em fotos tiradas na própria paulista. Mensagens de apoio a Musk apareciam em fotos cartazes e em discursos gravados em vídeo.

Entre políticos que têm postagens no X posteriores à data do bloqueio, incluindo algumas feitas hoje, estão o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, o deputado federal Mário Frias, ex-secretário especial de cultura, o senador Hamilton Mourão, ex-vice presidente, o senador capixaba Magno Malta e o próprio pastor Malafaia.

Perfis independentes com muitos seguidores no X também continuam postando. Uma diferença em relação ao debate que ocorria antes é que as postagens estão menos carregadas de contestações e hostilidades.

Antes do bloqueio era comum ver mensagens confrontando as publicações desses perfis.

Além de menções a Moraes, palavras que entraram e sairam dos tópicos quentes foram as expressões "covarde" e "frouxo", na maior parte das vezes atreladas ao nome do senador Rodrigo Pacheco.

As postagens cobram de Pacheco a pauta do impeachment de Moraes no senado.

Veja também

7 de Setembro Bolsonaro mobiliza milhares na Avenida Paulista após bloqueio do X no Brasil