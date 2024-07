A- A+

celebridades Revistas com Xuxa e sua cunhada nuas são arrematadas em leilão por mais de R$ 2 mil Exemplares de revistas da "Ele Ela" e da "Playboy" com a apresentadora na capa são da década de 1980

Três revistas que trazem Xuxa nua em suas páginas foram arrematadas em um leilão on-line, em São Paulo, nesta quinta-feira (25), por mais de R$ 2 mil.

Foram dois exemplares da revista Ele Ela, dos anos 1980, e uma da Playboy, da mesma década, que trazem a apresentadora na capa.

A primeira a aparecer no leilão foi uma Ele Ela de dezembro de 1980. Depois de 28 lances, o item foi arrematado por R$ 600. Na sequência, outra edição de Ele Ela, do verão de 1983, também foi bastante disputada e acabou vendida pelo mesmo valor.

O terceiro item da noite, no entanto, foi o que mais arrecadou — trata-se de uma edição da Playboy, especial de Ano Novo de 1982, que acabou arrematada por R$ 1.410,00.

Outro item também despertou a atenção de curiosos. Era uma Playboy de 1989 que estampava em sua capa a então cunhada de Xuxa, Regina Meneghel. À época, Regina era casada com Blad Meneghel, irmão de Xuxa. O exemplar da Playboy com Regina na capa foi arrematado por R$ 30.

Segundo o site da Cozaro Leilões, que promoveu o leilão que vendia as revistas, todos os exemplares estavam em "excelente estado de conservação para colecionadores". Não foram reveladas as identidades dos compradores.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Xuxa afirmou que ainda era virgem quando posou nua para as publicações. “Eu fazia fotos sem roupa e tinha que ser sensual, mesmo nas vezes sendo virgem. No começo, eu fiz algumas fotos não tendo tido nenhum relacionamento com ninguém”, contou a apresentadora. Ela também falou sobre este assunto na série "Xuxa, O Documentário", disponível no Globoplay.

