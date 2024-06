A- A+

estética Xuxa faz mais de 80 procedimentos dermatológicos em sete horas, com 11 profissionais; vídeo A nova técnica chamada de Daycare foi realizada em São Paulo e acompanhada por 11 profissionais

Xuxa, que completou 60 anos em março deste ano, realizou mais de 80 procedimentos dermatológicos ao longo de 7 horas.

A técnica nova chamada de Daycare foi realizada em São Paulo e acompanhada por 11 profissionais, entre eles, a dermatologista aiz Campbell, a dermo-cirurgiã Neide Dozono, além de biomédicas, fisioterapeutas e esteticistas.

Pelas redes sociais, a dermatologista explicou que realizou 4 Daycare na apresentadora.

Por meio dos vídeos, Xuxa fez procedimentos no couro cabeludo, no rosto, no pescoço, tronco, pernas e abdômen.

A especialista até brincou: “Cabeça, ombro, joelho e pé”.

A rainha dos baixinhos escolheu a técnica para repor o colágeno de maneira natural.

“Com uma certa idade, o colágeno desaparece, não adianta se faço uma boa alimentação ou se eu me cuido. Então, a minha maior necessidade é o colágeno devido à minha idade. Esta técnica estimulará isso, porque vocês sabem que sou contra certos procedimentos grandes ou que modifiquem o rosto da pessoa. Eu me preocupo muito com isso, cada coisa feita precisa manter a minha identidade”, escreveu ela pelas redes sociais.

Os protocolos feitos por Taiz são individuais e realizados conforme a necessidade de cada paciente. Entre seus clientes estão, por exemplo Maísa, que faz tratamentos preventivos, visto que ela ainda é jovem.

A dermatologista também atende Yasmin Brunet, Jade Picon, Sasha Meneghel e João Lucas, cantor e marido de Sasha.

Os tratamentos são combinados com tecnologias e injetáveis. Com isso, é possível trabalhar, com intervalos de 1 a 7 horas, de dois a 40 procedimentos simultaneamente.

Entre os tratamentos escolhidos por Xuxa, estão um microagulhamento para amenizar a flacidez da pele, bioestimuladores para repor o colágeno e o volume, além de fios para produzir mais colágeno.

A apresentadora também fez um tratamento contra alopécia androgenética, e que promove a regeneração capilar de dentro para fora.

