alimentação Longevidade: milionário de 46 anos que quer viver além dos 200 anos inicia a venda da sua dieta Bryan Johnson, de 46 anos, tem chamado atenção dos internautas por seu empenho no objetivo de atingir a longevidade

Focado na longevidade, o milionário Bryan Johnson, de 46 anos, afirma que comemora seu aniversário a cada 19 meses, ao invés dos usuais 12. E ainda, segundo ele, os produtos da sua marca Blueprint darão a oportunidade a outras pessoas seguirem seu protocolo para reverter o envelhecimento.

"Eu cheguei ao meu melhor recorde pessoal: pace de 0.64 pace no antienvelhecimento. Meu aniversário ocorre a cada 19 meses. Anteriormente, eu construí o Baintree Venmo [sua antiga empresa], agora eu construo um humano, com o objetivo de desacelerar e reverter o envelhecimento", escreveu na legenda de uma publicação no Instagram, na conta onde já tem mais de 773 mil seguidores.

Em outras palavras, ele supostamente estaria envelhecendo a cada 7,6 meses ao invés de um ano. Para isso, sua alimentação é fundamental. Ele explica que o seu cardápio diário custa cerca de 86 reais (equivalente a 16 dólares).

“Quando você constrói um software, você constrói a versão um, e ele passa para a versão dois e a versão três – cada versão fica um pouco melhor porque você remove as coisas ruins e adiciona mais coisas boas. Fiz a mesma coisa com minha dieta”, disse Johnson a seus seguidores.

Os outros produtos anunciados foram: suplementos em pílulas, pó feito de vegetais, azeite de oliva extra virgem, nozes em pó e pó para preparação de pudim com sabor de nozes.

