Bariátrica, dieta ou novos remédios: qual é mais eficaz para combater a obesidade?

Revisões sistemáticas da literatura médica entre 2020 e 2024 mostram que a cirurgia bariátrica, também conhecida como cirurgia metabólica, produz a maior e mais sustentada perda de peso em comparação com medicamentos usados para perda de peso e até intervenções no estilo de vida, como as dietas.



O estudo foi apresentado na Reunião Científica Anual de 2024 da Sociedade Americana de Cirurgia Metabólica e Bariátrica (ASMBS).

Intervenções no estilo de vida, como dieta e exercícios, resultaram em uma perda média de peso de 7,4%, mas esse peso geralmente foi recuperado depois de 4 anos.



Cinco meses de injeções semanais de semaglutida de GLP-1 resultaram em perda de peso de 10,6% e nove meses de tirzepatida produziram perda de peso de 21,1%. No entanto, uma vez interrompido o tratamento, cerca de metade do peso perdido regressou no espaço de um ano, independente do medicamento utilizado.





Se as injeções continuassem, os pacientes com tirzepatida estabilizaram com perda de peso de 22,5% até os 18 meses. Os pacientes que receberam semaglutida estabilizaram em 14,9% durante o mesmo período. Os estudos incluíram milhares de pacientes de estudos clínicos e vários ensaios clínicos randomizados.

Os procedimentos de cirurgia metabólica e bariátrica, bypass gástrico e gastrectomia vertical demonstraram perda de peso total de 31,9% e 29,5% um ano após a cirurgia, respectivamente. E a perda de peso de aproximadamente 25% foi mantida por até 10 anos após a cirurgia.

“A cirurgia metabólica e bariátrica continua sendo o tratamento mais eficaz e durável para a obesidade grave. Infelizmente, também permanece entre as mais subutilizadas. A cirurgia precisa desempenhar um papel maior no tratamento da obesidade e ser considerada mais cedo no processo da doença”, disse a coautora do estudo e cirurgiã bariátrica Marina Kurian.

O estudo incluiu uma revisão sistemática de estudos que examinaram a perda de peso através de modificação do estilo de vida, GLP-1s (semaglutida ou tirzepatida) ou cirurgia metabólica e bariátrica. Os dados do GLP-1 incluíram quatro ensaios clínicos randomizados realizados entre 2021 e 2024, enquanto as conclusões sobre modificações no estilo de vida foram baseadas em uma revisão sistemática de oito estudos.

As cirurgias metabólicas e bariátricas ( bypass gástrico e gastrectomia vertical) foram objeto de revisão de 35 estudos, incluindo dois ensaios clínicos randomizados. Ao todo, os pesquisadores revisaram os resultados de perda de peso de aproximadamente 20.000 pacientes.

“Embora os novos tratamentos medicamentosos sejam muito promissores e levem que mais pessoas sejam tratadas com sucesso, especialmente se os preços baixarem e a cobertura do seguro melhorar, estamos a utilizar a melhor ferramenta que temos para combater a obesidade. Para muitas pessoas, o risco de morte por obesidade, diabetes e doenças cardíacas excede os riscos da cirurgia”, disse Ann Rogers, presidente eleita da ASMBS e professora de cirurgia na Penn State College of Medicine.

