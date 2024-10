A- A+

DESPEDIDA Familiares, amigos e colaboradores se despedem de Alberto Ferreira da Costa O corpo do empresário foi velado no salão nobre do Hospital Português

O corpo de Alberto Ferreira da Costa, provedor do Real Hospital Português (RHP) e fundador da Rio Ave, foi velado na tarde deste domingo (20) no primeiro andar do Salão Nobre do Hospital. Com a presença de familiares, amigos e colaboradores, pessoas fizeram uma fila para dar adeus ao empresário.

O velório começou às 10h, seguindo até 14h30, quando acontece uma missa no local. Após a cerimônia, o sepultamento acontece em cerimônia fechada aos familiares.

Com mais de 30 anos de contribuição ao RHP, Seu Alberto - como é conhecido - atuava como provedor do Hospital. Há dois vice-provedores, de acordo com o regimento do hospital. Um deles, é Alberto Jr, filho de Ferreira da Costa. O outro, Joaquim Amorim, que fez questão de ressaltar a liderança de Seu Alberto.

"Foi um grande líder que liderou não só o setor da indústria, mas o setor da construção e o setor de saúde do nosso estado. É um homem que vai deixar um legado muito grande, e que a gente continue a dar sequência a esta obra", disse o vice-provedor do RHP, Joaquim Amorim.

Vice-provedor do RHP, Joaquim Amorim, no velório de Alberto Ferreira da Costa. | Júnior Soares/Folha de Pernambuco.

Ao longo do velório, algumas lideranças do Estado estiveram presentes, como o deputado federal Eduardo da Fonte, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho e o secretário de turismo do Recife, Antonio Coelho.

"Seu Alberto foi um dos maiores benfeitores do Estado, pela contribuição que ele deu na área da construção civil, mas, sobretudo, à frente do Hospital Real Português, onde contribuiu por mais de 30 anos. Era um homem com muita vontade, com muita determinação. Ele transformou, através da sua obra, Pernambuco nesse maior polo médio que hoje nos orgulha e que abre perspectivas de emprego e de desenvolvimento, não só aqui no Recife, mas em todo o estado", disse o ex-senador Fernando Bezerra Coelho.

Ex-senador, Fernando Bezerra Coelho, no velório de Alberto Ferreira da Costa. | Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Filho do ex-senador e secretário de turismo da capital pernambucana, Antonio Coelho também prestou sua homenagem.

"O Recife hoje perde uma de suas grandes referências na área da saúde. Seu Alberto foi um grande cidadão pernambucano, que dedicou sua vida a esta obra que é o Real Hospital Português. Mas, além disso, também fica registrada a sua solidariedade, seu compromisso público e seu espírito", disse Antonio Coelho, secretário de turismo do Recife.

Secretário de Turismo de Recife, Antônio Coelho, no velório de Alberto Ferreira da Costa. | Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Já o deputado federal Eduardo da Fonte ressaltou a trajetória pessoal de Alberto Ferreira da Costa.

"Seu Alberto deixa muita saudade, pois é um exemplo de vida, de pai, de avó. É uma perda enorme para todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele", destacou o deputado.

Alberto Ferreira da Costa faleceu, neste domingo, aos 88 anos. O empresário português era casado com Maria do Carmo Ferreira de Castro e Costa e teve três filhos: Álvaro, Cláudia e Alberto Júnior.

