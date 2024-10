A- A+

LAMENTO Prefeito do Recife destaca legado e lamenta a morte de Alberto Ferreira da Costa João Campos divulgou nota lamentando a morte do líder empresarial

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), lamentou a morte do provedor do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco e fundador da construtora Rio Ave, Alberto Ferreira da Costa.

O gestor recifense ressaltou que o empresário era uma referência do setor e da saúde de Pernambuco. Segundo o prefeito, Alberto Ferreira da Costa deixou "um legado de desenvolvimento e cuidado com as pessoas".

"Recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Alberto Ferreira da Costa, uma referência no setor empresarial e na saúde de Pernambuco. Como fundador da Rio Ave e provedor do Real Hospital Português, seu trabalho deixou um legado de desenvolvimento e cuidado com as pessoas", ressaltou.

O prefeito do Recife também manifestou solidariedade aos familiares do empresário.

"Meus sentimentos à família, especialmente à sua esposa, Maria do Carmo, e aos filhos Álvaro, Cláudia e Alberto Júnior. Sua dedicação ao Recife e à saúde pública será sempre lembrada", afirmou.

Confira a nota na íntegra:

"Recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Alberto Ferreira da Costa, uma referência no setor empresarial e na saúde de Pernambuco. Como fundador da Rio Ave e provedor do Real Hospital Português, seu trabalho deixou um legado de desenvolvimento e cuidado com as pessoas. Meus sentimentos à família, especialmente à sua esposa, Maria do Carmo, e aos filhos Álvaro, Cláudia e Alberto Júnior. Sua dedicação ao Recife e à saúde pública será sempre lembrada."

João Campos, prefeito do Recife.

Veja também

Educação Coma presença de Gil do Vigor, "Aulão do Vigor" prepara alunos da rede pública para o Enem