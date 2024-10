A- A+

NOTA DE PESAR Governadora Raquel Lyra lamenta morte de Alberto Ferreira da Costa Raquel Lyra destacou o legado do provedor do Real Hospital Português e fundador da Rio Ave

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), lamentou a morte do provedor do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco e fundador da construtora Rio Ave, Alberto Ferreira da Costa.

Por meio de nota, a gestora ressaltou que o legado do líder empresarial.

"Recebi com pesar a notícia do falecimento de Alberto Ferreira da Costa, um português que adotou Pernambuco como sua casa e aqui comandou, como provedor da entidade, por mais de três décadas, um dos maiores complexos hospitalares do Brasil, o Real Hospital Português. Seu Alberto deixa também um legado como empreendedor na área da construção civil contribuindo para o desenvolvimento do Recife", afirmou.

A governadora ainda manifestou solidariedade aos familiares do empresário.

"Expresso aqui a minha solidariedade, neste momento de despedida, à sua esposa Maria do Carmo, aos filhos Alberto Júnior, Álvaro e Cláudia, demais familiares, inúmeros amigos, como também à comunidade portuguesa e a todos que fazem o Hospital Português e a Construtora Rio Ave", concluiu.

