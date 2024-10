Autoridades e lideranças empresariais lamentam a morte de Alberto Ferreira

A- A+

Morreu neste domingo (20), aos 88 anos, o provedor do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, Alberto Ferreira da Costa. Ele também era fundador da construtora Rio Ave, uma das maiores do estado.

Por meio de nota, autoridades lamentaram o falecimento do empresário que foi um dos mais influentes de Pernambuco.

Senador Fernando Dueire

O senador Fernando Dueire (MDB) destacou a profunda perda para Pernambuco e para si pessoalmente. Ele também ressaltou o pioneirismo de Alberto na construção civil, descrevendo-o como "um revolucionário pela forma e padrão de qualidade de seus produtos".

Confira na íntegra:

"Pernambuco perde um ícone e eu um amigo fraterno. Alberto Ferreira da Costa foi um dos portugueses mais brasileiros que conheci e convivi. Um homem brilhante em muitas disciplinas. O Real Hospital Português é um antes e um depois de suas reiteradas gestões administrativas. Na construção civil foi um revolucionário pela forma e padrão de qualidade de seus produtos. Construíu além de um nome, um símbolo de conduta e correção nas relações pessoais e comerciais. Meus sentimentos a D. Maria do Carmo, filhos e a toda sua família".

Senador Humberto Costa

O senador Humberto Costa (PT) manifestou pesar por meio de nota divulgada nas suas redes sociais. Ele destacou o legado de "bom gestor" do empresário e "o exemplo de humildade".

"Recebi com pesar a notícia do falecimento do empresário e provedor do Real Hospital Português, Alberto Ferreira da Costa. Deixo minha solidariedade aos familiares e amigos de “Seu Alberto” como era carinhosamente chamado. Fica o legado de um bom gestor e o exemplo de humildade".

Ex-senador Fernando Bezerra Coelho



"Seu Alberto foi um dos maiores benfeitores do Estado, pela contribuição que ele deu na área da construção civil, mas, sobretudo, à frente do Hospital Real Português, onde contribuiu por mais de 30 anos. Era um homem com muita vontade, com muita determinação. Ele transformou, através da sua obra, Pernambuco nesse maior polo médio que hoje nos orgulha e que abre perspectivas de emprego e de desenvolvimento, não só aqui no Recife, mas em todo o estado", disse o ex-senador Fernando Bezerra Coelho.



Antonio Coelho, secretário de turismo do Recife.



"O Recife hoje perde uma de suas grandes referências na área da saúde. Seu Alberto foi um grande cidadão pernambucano, que dedicou sua vida a esta obra que é o Real Hospital Português. Mas, além disso, também fica registrada a sua solidariedade, seu compromisso público e seu espírito", disse Antonio Coelho, secretário de turismo do Recife.



Presidente da Ademi-PE, Rafael Simões

Rafael Simões, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), também expressou tristeza e destacou o legado empresarial e social de Alberto Ferreira da Costa.

Veja a nota:

"É com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Alberto Ferreira da Costa. Um dos mais destacados empresários do nosso estado, Alberto Ferreira da Costa deixa um legado que vai muito além dos negócios. Ele foi um verdadeiro visionário, com uma trajetória marcada pela inovação, ética e compromisso com o desenvolvimento de Pernambuco. À frente do Hospital Português e da Rio Ave, ele mostrou que é possível aliar excelência empresarial com responsabilidade social, sempre buscando o bem-estar da nossa comunidade.

Alberto Ferreira da Costa era mais do que um empresário de sucesso; ele era um cidadão comprometido com o futuro de Pernambuco e com o bem-estar coletivo. Sua atuação inspiradora, tanto no setor de saúde quanto no setor imobiliário, e seu envolvimento em causas sociais importantes, o tornaram uma figura admirada e respeitada por todos. Em nome da Ademi-PE e de todos os nossos associados, deixo nossas condolências à família, aos amigos e a todos os colaboradores que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado. Que o exemplo de vida e de empreendedorismo deixado por Alberto Ferreira da Costa continue a guiar as futuras gerações e a contribuir para o progresso de nosso estado”.

Governadora de Pernambuco

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, também se manifestou, prestando solidariedade à esposa do empresário, Maria do Carmo, aos filhos Alberto Júnior, Álvaro e Cláudia, e demais familiares e amigos.

Prefeito do Recife

O prefeito do Recife, João Campos (PSB) também comentou a morte do Sr. Alberto Ferreira. João falou, em suas redes sociais, sobre o legado do empresário.

"Meus sentimentos à família, especialmente à sua esposa, Maria do Carmo, e aos filhos Álvaro, Cláudia e Alberto Júnior. Sua dedicação ao Recife e à saúde pública será sempre lembrada".



Diretoria do RHP

"Foi um grande líder que liderou não só o setor da indústria, mas o setor da construção e o setor de saúde do nosso estado. É um homem que vai deixar um legado muito grande, e que a gente continue a dar sequência a esta obra", disse o vice-provedor do RHP, Joaquim Amorim, no velório de Alberto Ferreira da Costa.



"Acho que o Hospital Português tem um momento antes de Seu Alberto e depois de Seu Alberto. Não só do ponto de vista do tamanho. Pois essa grande expansão da estrutura física, do parque tecnológico, é uma visão de Seu Alberto. Mas ele tem uma questão gerencial muito importante e o hospital vinha crescendo de uma maneira orgânica", disse Noel Loureiro, diretor técnico e médico do hospital.

