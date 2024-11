De partida dos EUA, Richard Gere vende mansão por R$ 64,6 milhões e se muda para a Espanha

A- A+

Vida nova, casa nova. Richard Gere vendeu o imóvel onde morava — na cidade de New Canaan, em Connecticut, nos Estados Unidos —, por nada menos do que US$ 10,75 milhões (o equivalente a R$ 64,6 milhões), e partiu, de mala e cuia, para o outro lado do oceano. Famoso por filmes como "Gigolô americano" (1980), "Uma linda mulher" (1990) e " Chicago" (2003), o artista de 75 anos se mudou para Madri, capital da Espanha, ao lado da mulher, a publicitária espanhola Alejandra Silva, como informou o jornal britânico "Independent" na última terça-feira (5), dia em que Donald Trump foi eleito presidente dos EUA. Como se sabe, o ator sempre se mostrou crítico aos posicionamentos do político.

Aliás, desde que havia declarado voto para Kamala Harris, opositora de Trump nas eleições americanas, Richard vinha sendo alvo de ataques na internet. Numa página criada por fãs no Instagram — e dedicada ao artista —, eleitores de Trump o questionaram sobre sua decisão com ofensas e xingamentos. Nesta quarta-feira (6), após a divulgação do resultado, Alejandra usou as redes sociais para demonstrar espanto com a vitória do ex-presidente: "Deus nos acuda", ela escreveu.

Em abril deste ano, o astro de Hollywood já havia falado sobre sua vontade de deixar os EUA e começar uma vida nova com a esposa na Espanha, para que ela pudesse passar mais tempo com seus familiares. Alejandra, de 41 anos, é natural de La Coruña e viveu um tempo considerável, nos últimos seis anos, com o marido nos Estados Unidos — desde o casamento deles em 2018.

"Para Alejandra, será maravilhoso estar mais próxima de sua família, amigos de longa data e de sua cultura," disse Richard Gere à revista americana "Vanity Fair Espanha". "Ela foi muito generosa em me dar seis anos vivendo no meu mundo... Então, é justo que eu dê a ela pelo menos mais seis vivendo no país dela", justificou o ator.

O casal leva seus dois filhos – Alexander, de 5 anos, e James, de 4 – para a nova vida na Europa. Embora o ator esteja animado para essa "grande aventura", como diz, ele ainda manterá sua casa de campo em Nova York.

Richard Gere conheceu Alejandra Silva em Positano, na Itália, em 2014, quando ainda era casado com sua segunda esposa, a atriz Carey Lowell, com quem tem um filho — Homer, de 24 anos. Antes de Lowell, o astro do cinema americano foi casado com a supermodelo Cindy Crawford, entre 1991 e 1995.

Em 2018, Richard Gere se casou com Silva. Desde então, o casal manteve o relacionamento longe das redes sociais, compartilhando mensagens carinhosas um com o outro apenas em ocasiões especiais.

Veja também

perda Sabrina Sato perde o bebê que esperava com o ator Nicolas Prates, na 11ª semana de gestação