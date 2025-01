'Roda de oração': Brasileiros fazem rezas nas redes sociais por Globo de Ouro para Fernanda Torres

A- A+

Horas antes do início do Globo de Ouro 2025, em que Fernanda Torres concorre ao prêmio de melhor atriz de drama e "Ainda estou aqui" disputa a categoria de melhor filme em língua não inglesa, os brasileiros de todas as religiões inundaram as redes sociais com "rezas" e "promessas" para as estatuetas venham para o Brasil.

Teve fã prometendo "voltar ao catolicismo" por Fernanda Torres, outros fazendo "roda de oração" e colocando o nome da atriz nas intenções da missa.

"Juntaram todas as religiões do Brasil e tá todo mundo orando pela fernanda torres, eu amo ser brasileira!!!", escreveu uma usuária do X.

