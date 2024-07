A- A+

celebridade Ronnie Von: curiosidades do cantor e apresentador que faz 80 anos nesta quarta (17) Cantor e apresentador, Ronnie Von, surgiu na época da Jovem Guarda com cover dos Beatles e fez sucesso na TV

Ronnie Von faz 80 anos nesta quarta-feira (17). Ao longo da carreira, lançou 19 álbuns. "One night only", de 2019, marcou a volta do cantor ao estúdio depois de mais de 20 anos do lançamento de "Estrada da vida", até então o último trabalho, de 1996. Mas desde cedo, paralelo à música, Ronnie Von também se encontrou na televisão.

De John Lennon e Paul McCartney, a canção "Girl", presente no disco "Rubber Soul" (1965), dos Beatles, ganhou versão brasileira na voz de um jovem Ronaldo, niteroiense de olhos azuis e cabelos lisos, escorridos, naqueles anos 1960 da Jovem Guarda.

Ronaldo já era Ronnie Von e "Meu bem", sua versão de "Girl", fez sucesso com os versos "Ela foi um belo sonho que me fez ver tudo / O que sempre idealizei / Mas meu bem partiu e hoje eu vivo triste e mudo / A buscá-la por onde eu andei".

Rivalidade com o Rei

Como apresentador, fez sucesso na TV Record, ainda nos anos 1960, com o programa "O pequeno mundo de Ronnie Von", que chegou a rivalizar com o "Jovem Guarda", apresentado por Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Ronnie recebeu de Hebe Camargo o apelido de Príncipe — o que ajudou a alimentar um certo clima de rivalidade com o Rei.

Batizando um trio paulistano

No seu programa, Ronnie Von recebeu diversos artistas da música brasileira. Incluindo um trio paulistano que à época se chamava Os Bruxos.

Conta-se que Ronnie estava lendo "O império dos Mutantes", do escritor francês Stefan Wul, e sugeriu para o trio uma troca de nome: Os Mutantes. Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias acataram a sugestão.

Fase psicodélica

Inspirado pelos Beatles, Ronnie Von teve sua fase psicodélica, que pode ser vista nos álbuns "A misteriosa luta do Reino de Parassempre Contra o Império de Nuncamais (1969) e "A máquina voadora" (1970). Os trabalhos não fizeram sucesso na época, mas hoje têm status de cult e são celebrados por gerações mais novas.

TV e cinema

Ronnie Von também acumula experiências como ator. Trabalhou na novela "Cinderela 77", da TV Tupim e nos filmes "Janaína - A virgem proibida" (1972), "O descarte" (1973) e "A filha dos Trapalhões" (1984), entre outros títulos.

Mas foi como apresentador de televisão que ele acabou se encontrando. Já nos anos 1990, apresentou o programa "Mãe de gravata" na TV Gazeta, com entrevistas, culinária e assuntos variados. Na mesma emissora, também apresentou o "Todo seu". Passou também pela Rede Mulher e pela TV Bandeirantes antes de chegar à RedeTV, onde permanece atualmente, com seu "Manhã do Ronnie".

