AGENDA CULTURAL Fim de semana tem Simone em Olinda e Jorge Aragão no Bairro do Recife; confira agenda Espetáculos teatrais e exposições também são opções no roteiro, que chega também com estreias do cinema

Simone, de volta ao Teatro Guararapes e no Bairro do Recife a roda de samba vai girar sob o comando de Jorge Aragão.



Como sempre, a agenda cultural dos fins de semana na capital pernambucana tá tininda e na vibe 'fica em casa quem quer'.



Além de shows, o 'findi' traz também opções de teatro, com destaque para a celebrada "Cinderela, A História Que Sua Mãe Não Contou - A Peça", encenada no Teatro do Parque no domingo (18).

Já no Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro), o Grupo Magiluth segue com "Miró - Estudo nº 2", nesta sexta (16), sábado (17) e domingo (18).



E para quem for de exposição, as pedidas são muitas, entre elas a mostra "Lula Cardoso Ayres - Caminhos de Ida, Caminhos de Volta", na Galeria Marco Zero, em Boa Viagem, e a 3ª Expo Preta RioMar, que segue em cartaz no RioMar Shopping, até o domingo (18).



Dito (tudo) isto, bora curtir?

CINEMA

"Alien: Romulus"

SINOPSE: Dirigido por Fede Álvarez, Alien: Romulus é um thriller de ficção científica que retorna às raízes da franquia de sucesso Alien, o 8º Passageiro (1979). Ambientado entre os eventos das obras de 1979 e 1986, o filme segue um grupo de jovens colonizadores espaciais que se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada.

"Meu Filho, Nosso Mundo"

SINOPSE: Acompanha o comediante Max Bernal (Bobby Cannavale) que, com casamento e carreira falidos, está morando com seu pai Stan (Robert De Niro). Ele não concorda com Jenna (Rose Byrne) sobre a melhor maneira de cuidar do filho deles, Ezra, de 11 anos e diagnosticado com autismo.



"Princesa Adormecida"

SINOPSE: Rosa (Pietra Quintela) tem 15 anos e sua adolescência não parece ser muito diferente de outras jovens de sua idade, como ter uma melhor amiga e, talvez, um crush por alguém. Diferente mesmo é o fato de ser adotada por três irmãos superprotetores e muito preocupados com um mistério do passado dela que vem à tona. O que poderá acontecer com Rosa? Baseado no livro de Paula Pimenta e dirigido pelo mesmo cineasta de As Aventuras de Poliana: O Filme (2023) e também da novela e filme Gaby Estrella.

SHOWS E EVENTOS

Festival Pernambuco meu País

Quando: Sexta-feira (16), a partir das 19h

Onde: Pátio de Eventos Maestro Madureira, em Triunfo

Com Espetáculo Pernambuco Meu País, Mombojó, Gerlane Lops e Jorge Aragão

Acesso gratuito

Informações: @festivalpernambucomeupais

Supernova 1 Ano

Com DJ's Maia, Cássio Péres e Ibrahim

Quando: Sexta-feira (16), 22h

Onde: Pop House Bar - Av. Manoel Borba, 786, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @pophousebar

Noites do Calypso, com Jr. Saigon

Quando: Sexta-feira (16), 20h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 9 9407-4431



Lollipoprock Party

Com Gatunos, Good Trip, Royal Vessel e DJ Sapo

Quando: Sexta-feira (16), a partir das 20h

Onde: Downtown Pub (ZN) - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @downtownpubzn



Bruna Alimonda

Show do lançamento do álbum "Estado febril"

Quando: Sexta-feira (16), 20h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Baile do Forrobodó, com Josildo Sá

Participação Mestre Genaro

Quando: Sexta-feira (16), 20h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo



Festival Pernambuco meu País

Quando: Sábado (17), a partir das 19h

Onde: Pátio de Eventos Maestro Madureira, em Triunfo

Com Banda Labaredas, Banda Rossi Original, Banda Só Brega (Conde) e Tierry

Acesso gratuito

Informações: @festivalpernambucomeupais

Simone em "Tô Voltando"

Quando: Sábado (17), 20h

Onde: Teatro Guararaoes (Centro de Convenções, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 100 via CeconTickets

Informações: (81) 4042-8400



Show de Jorge Aragão

Participação de Arlindinho e Dinah Santos

Quando: Sábado (17), a partir das 19h

Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75, 4º andar, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 110 no site Bilheteria Digital

Informações: @mirantedopaco

Forró do Candeeiro, com Cezzinha

Quando: Sábado (17), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

R$ 100 (visitação, show, bebidas e petiscos), via Sympla

Informações: (81) 9 9252-4222

Café com Freud

Quando: Sábado (17), 10h

Onde: Livraria do Jardim (Jardim Espaço Plural) - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @livrariadojardim

Malibu - 7 Anos

Com Ramon Cabral, Ametista (RN) e Larigaga, entre outras atrações

Quando: Sábado (17), 22h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @estelita.recife // @festamalibu



Parnarock - A Festa (10ª edição)

Com Parachutes, Sonora e Mac Fly

Quando: Sábado (17), 20h

Onde: Downtown Pub (ZN) - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: @downtownpubzn



Roda de Samba Estilo Carioca

Quando: Domingo (18), a partir das 14h

Onde: Casa de Festas - Av. Ulisses Montarroyos, 4756, Candeias

Ingressos a partir de R$ 15 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9502-3085



Festival Pernambuco meu País

Quando: Domingo (18), a partir das 18h

Onde: Pátio de Eventos Maestro Madureira, em Triunfo

Com Natascha Falcão, Lucy Alves, Toni Garrido e Biquini

Acesso gratuito

Informações: @festivalpernambucomeupais

TEATRO

Wêlson Nunes - Stand Up Comedy

Quando: Sexta-feira (16), 20h30

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

"Cinderela, A História Que Sua Mãe Não Contou - A Peça"

Quando: Domingo (18), às 16h e às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa vista

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: (81) 9 8463-8388



"Dos Rosa em: Multiverso dos Elementos"

Com Emilly Vick

Quando: Domingo (18), 17h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 130 no site CeconTickets

Informações: @emillyvickof



Miró - Estudo nº 2

Com o Grupo Magiluth

Quando: Sexta (16) e Sábado (17), às 20h e Domingo (18), às 17h

Onde: Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro) - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @magiluth

EXPOSIÇÕES

3ª Expo Preta RioMar

Com Zezé Motta entre as atrações da programação

Quando: até domingo, 18

Onde: Teatro RioMar (RioMar Shopping) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @teatroriomarrecife

"Onde os Olhos são Guardados"

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 9573-4867 // (81) 9 9873-2450 // contato @garridogaleria.com

Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 14h

"Centenário de Abelardo da Hora"

Quando: sem previsão de término

Onde: Shopping Recife (próximo às lojas Schutz, 1º piso; e em frente à Lucinha Cascão , 2º piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife/PE

Visitação gratuita

Informações: @shoppingrecife



"Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina"

Quando: até 25 de agosto

Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @michelangelo.capela.sistina

Visitação: segunda a sexta, das 10h às 17h; Sábados e domingos, das 12h às 19h30

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 1º de setembro

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos de 10h às 14h

"Fusão", de Gustavo Magalhães

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

"Entre o Aiyê e o Orun"

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h | Domingo, das 10h às 18h

"Silêncio Retumbante", de Izidorio Cavalcanti

Quando: até 15 de setembro

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-6870 / 3355-6871 / 3355-6872

Visitação: de quarta a sexta das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

"Lula Cardoso Ayres - Caminhos de Ida, Caminhos de Volta"

Quando: até 28 de setembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8268-3393 // [email protected]



Visitação: de segunda a sexta das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

"Sonhava-se muito com o mar e as formidas", da artista Aurora Caballero

Quando: até 5 de outubro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

