FAMOSOS Sab Zada se pronuncia após Jaden Smith ser fagrado aos beijos com influencer: "Decepcionante" O filho de Will Smith namora Sab Zada desde 2020, mas foi fotografado em momento romântico com Khleopatre

A modelo Sab Zada se pronunciou pela primeira vez nesta quarta-feira (14), nas redes sociais, sobre a suposta traição do namorado. Jaden Smith foi flagrado com a influenciadora Khleopatre em Ibiza, na Espanha.

Nas imagens publicadas pela imprensa no início da semana, o filho de Will Smith aparece nadando e em um passeio de iate, aos beijos, com a suposta amante. Sab Zada, que namora o rapaz desde 2020, afirmou estar decepcionada com a situação.



“Essa é uma situação horrível e decepcionante, mas se todos pudessem tentar ser um pouco mais gentis, essas são todas pessoas reais com sentimentos reais”, publicou a modelo no X (o antigo Twitter).

Zada pediu que os fãs não disseminem ódio contra os envolvidos. “Dizer todas essas coisas ruins sobre qualquer uma dessas pessoas é, honestamente, apenas doloroso, não é tão útil quanto vocês pensam que é. Talvez seja engraçado por um momento, mas depois de um tempo é apenas um lembrete de mágoa para todos”, postou.

Após o comentário, ela postou um texto que pode ser interpretado como uma indireta: “Mercúrio Retrógrado está lhe dizendo hoje: Você merece alguém que se sinta em casa. Alguém que faça você se sentir insubstituível, não apenas conveniente. Alguém que sonhe em estar com você e sempre escolha você. Você merece alguém que lhe dê clareza e faça você se sentir seguro”.



