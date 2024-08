Cantora Giulia é pedida em casamento por Conor Kennedy, sobrinho-neto de John F. Kennedy

A- A+

Conor Kennedy e Giulia (ex-Be) estão noivos. A cantora brasileira revelou nesta segunda-feira (12) que foi pedida em casamento pelo advogado norte-americano, que é sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy (1917-1963).

“O sim mais fácil de todos os tempos”, escreveu Giulia na legenda das fotos do momento, compartilhadas com o público em sua conta no Instagram.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a cantora contou detalhes de como o pedido foi feito. Giulia foi surpreendida ao chegar em sua nova casa, em Los Angeles, onde os dois já vivem juntos, após um dia de gravações no estúdio do seu novo projeto.

Conor Kennedy aproveitou que essa seria a primeira vez do casal no novo lar, após pegar as chaves, para preparar um momento romântico e intimista. Giulia recebeu o pedido de casamento em um ambiente cheio de velas e, após aceitá-lo, dançou com o noivo ao som de “Your Song”, de Elton John, primeira música que ela tocou no piano para o amado.

Giulia ganhou do futuro marido um anel da Tiffany’s. A joia escolhida possui um diamante em lapidação pera em platina, em um formato que combina os cortes redondo e marquise para formar uma lágrima cônica. O anel custa US$ 23,3 mil, cerca de 144,8 mil reais na cotação atual.

Conor Kennedy e Giulia estão juntos desde setembro de 2022. Eles se conheceram pessoalmente após cinco meses de trocas de mensagens.

O advogado é filho de Robert F. Kennedy, Jr, advogado ambientalista que disputa a eleição para a presidência dos Estados Unidos como candidato independente. Em 2012, Conor namorou Taylor Swift por cerca de três meses.

