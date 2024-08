Morre Márcio Souza, autor de "Mada Maria", aos 78 anos

A- A+

Márcio Souza, jornalista, escritor e dramaturgo amazonense, morreu nesta segunda-feira (12), aos 78 anos. Entre outras obras, o autor escreveu o romance “Mad Maria”, adaptado por Benedito Ruy Barbosa em uma minissérie de mesmo nome exibida em 2005 pela TV Globo.

De acordo com o jornal A Crítica, Márcio Souza era diabético e sofreu um infarto nesta manhã. Ele chegou a ser atendido em um Serviço de Pronto Atendimento (SPA), em Manaus, mas não resistiu.

Márcio Gonçalves Bentes de Souza, nasceu na capital amazonense, em 4 de março de 1946. Ele estudou Ciências Sociais na Universidade de São Paulo e escreveu críticas de cinema e artigos em diversos jornais e revistas brasileiras, como Senhor, Status, Folha de S. Paulo e A Crítica.



“O mostrador de sombras” foi o primeiro livro escrito por Márcio, aos 18 anos, mas somente com “Galvez, o Imperador do Acre”, lançado em 1976, ele enveredou profissionalmente pela literatura.

Entre as obras mais famosas do autor, estão “Amazônia Indígena”, “A Caligrafia de Deus”, “Operação Silêncio” e “O Fim do Terceiro Mundo”. Como cineasta, ele dirigiu o filme “A Selva”, em 1970.

Márcio Souza também foi presidente da Funarte e diretor da Biblioteca Nacional. Atualmente, o escritor era membro da Academia Amazonense de Letras, ocupando a cadeira nº 25, e diretor da Biblioteca Pública do Amazonas.

Veja também

ARTES VISUAIS "Onde os olhos são guardados": exposição de Alexandre Nóbrega ocupa a Garrido Galeria