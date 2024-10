A- A+

TELEVISÃO Saiba quem é o namorado de Ana Maria Braga, que ganhou declaração de amor: "Uma história única" Apresentadora usou as redes para parabenizar o jornalista Fábio Arruda no aniversário dele de 54 anos

A apresentadora do "Mais você", Ana Maria Braga, fez uma declaração de amor para o namorado, Fábio Arruda, nesse domingo (27), aniversário do jornalista. "Companheirismo é a base de uma conexão verdadeira, onde duas pessoas se apoiam e se entendem de forma especial. É o calor de um olhar amigo nos momentos de silêncio, o conforto de uma mão que se estende nas dificuldades da vida", ela escreveu em seu perfil no Instagram.

"Nesse laço, cada risada e cada desafio superado se transforma em uma história única, marcada pela confiança e pela presença constante um do outro. Companheirismo é mais do que apenas estar junto; é caminhar lado a lado, construindo sonhos e alimentando esperanças. Parabéns, Fábio. Que o novo ano te traga sorrisos e conquistas. Te amo.", se declarou Ana Maria Braga.

Amigos do casal comentaram a publicação. Claudia Raia escreveu: "Lindossss! Fabio que a vida te traga o melhor!"; enquanto Eliana desejou felicidades: "Querida Ana, ele cuida de você. Lindo de ver. Parabéns e muita saúde Fabio." Milton Cunha se emocionou com a declaração: "Suspiros! Sentir isto tudo...". Gil do Vigor comentou: "Amo vocês", e Rafa Brites escreveu: "Seus lindões! Parabéns".

O carrossel traz 12 registros. Entre eles, selfies apaixonadas, um vídeo em que o casal dança apaixonado ao som de "Evidências" em uma festa junina, e uma foto em que Ana Maria exibe um anel em um dos dedos, enquanto Fabio aponta para o adereço.

Quem é o namorado de Ana Maria Braga

Fábio Arruda, de 54 anos, trabalha nos bastidores do programa “Mais você”, apresentado por Ana Maria, além de já ter passado pelo departamento de esportes da TV Globo e de ter atuado como editor de imagens.



O jornalista vive uma vida longe dos holofotes. Seu perfil no Instagram é fechado, e conta com cerca de apenas 200 seguidores.

Ana Maria Braga e Fábio Arruda estão juntos desde março de 2022, mas o namoro só foi oficializado no ano passado, quando ela publicou uma foto junto a ele e sua família numa viagem para a África do Sul. O casal é discreto e faz poucas aparições públicas.

Em maio deste ano, a apresentadora de 75 anos falou sobre o relacionamento em entrevista ao programa "Conversa com Bial" e rebateu as críticas de que se relacionaria apenas com homens mais novos do que ela.

“Quando namoro gente mais jovem, as críticas vêm. Às vezes veladas, às vezes... tenho uma pena dessas pessoas, porque não enxergam a possibilidade de amanhã, eles mesmo estarem... Não tem uma alternativa diferente, o caminho é esse, tenho uma pena deles", disparou a apresentadora.

