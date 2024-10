SBT anuncia saída de Murilo Fraga, homem forte da diretoria da emissora

A- A+

Murilo Fraga, diretor de programação e nome forte do SBT decidiu se desligar da emissora, nesta segunda-feira (30). O canal paulista anunciou a decisão por meio de nota.



Segundo a emissora, ele conversou com Daniela Beyruti, filha número de Silvio Santos (1930-2024), e pediu demissão após quase 40 anos de serviços prestados.



"O diretor de planejamento da programação Murilo Fraga deixa o canal nesta segunda-feira a pedido próprio para um período de desafios e projetos pessoais", detalhou a nota.

Também por meio de nota de sua assessoria, Daniela Beyruti expressou "profunda gratidão pela dedicação, profissionalismo e comprometimento do executivo por 38 anos".

A decisão do executivo pegou funcionários de surpresa e a emissora ainda faz mistério sobre seu dubstituto.

No ano passado, Fernando Pelegio também saiu do SBT após mais de 40 anos de atuação como diretor de planejamento artístico, função que Daniela Beyruti passou a acumular, em colaboração com Lucas Gentil.

