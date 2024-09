A- A+

TELEVISÃO Carolina Dieckmann perde papel em "Vale Tudo" para Paolla Oliveira, mas segue na novela; entenda Remake deve estrear em 2025 e terá ainda nomes como Tais Araújo, Bella Campos e Renato Góes no elenco

Carolina Dieckmann não será mais Heleninha Roitman no remake de “Vale Tudo”. Segundo a colunista Carla Bittencourt, a atriz perdeu o papel na novela para Paolla Oliveira.

A loira chegou a fazer dois testes para a personagem vivida por Renata Sorrah em 1988, disputando com Paolla e Débora Falabella. Carolina era a favorita do diretor Paulo Silvestrini, com quem ela trabalhou em “Vai na Fé” (2023).

O diretor artístico, no entanto, mudou de opinião e resolveu escalar a namorada de Diogo Nogueira. Foi avaliado que Paolla se encaixaria melhor na releitura que a autora Manuela Dias pretende fazer de Heleninha, dando ao papel maior carga dramática.

Apesar da mudança, Carolina segue no elenco de “Vale Tudo”, que tem previsão de estreia para 2025. Ela deve interpretar Leila, que foi vivida por Cassia Kis na versão original.

Ainda sem confirmações da TV Globo, alguns nomes já são dados como certos no remake. Tais Araujo e Bella Campos devem viver, respectivamente, Raquel e Maria de Fátima, protagonistas da trama. Renato Góes, Ramille, Alice Wegmann e Humberto Carrão também foram escalados, enquanto Fernanda Torres ainda negocia a possibilidade de interpretar a icônica vilã Odete Roitman.

